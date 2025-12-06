Запланована подія 2

Новости
НБУ выпустил уникальный набор монет в честь защитников и защитниц Украины

НБУ
Все монеты для защитников Украины собраны в одном наборе НБУ / НБУ

Национальный банк Украины выпустил специальный набор памятных монет, в котором собраны все оборотные монеты номиналом 10 гривен, посвященные разным родам войск Вооруженных сил Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

В День Вооруженных Сил Украины Национальный банк выпустил специальный набор памятных оборотных монет номиналом в 10 гривен, посвященных всем родам войск и силам Вооруженных Сил Украины. В комплект вошли монеты, ранее посвященные отдельным подразделениям: Сухопутным войскам, Воздушным силам, Военно-морским силам, Десантно-штурмовым войскам, Войскам связи и кибербезопасности, Силам территориальной обороны, Силам специальных операций, Силам подразделениям.

Комплект стал символом благодарности и уважения к тем, кто ежедневно защищает страну на земле, в небе и море, обеспечивая безопасность миллионов украинцев. Как отмечают в НБУ, это не просто металл, а отчеканенное уважение тем, кто делает все возможное и невозможное ради государства.

"Всем, кто ежедневно защищает нашу страну от врага, защищает на земле, в небе и на море. Всем, кто, жертвуя собственным здоровьем и жизнью, позволяет миллионам украинцев жить, работать и занимать самых родных", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям". Она посвящена мужеству, преданности и профессионализму украинских спасателей, ежедневно спасающих жизнь и противостоящих стихиям и последствиям войны.

Автор:
Ольга Опенько