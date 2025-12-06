Запланована подія 2

НБУ випустив унікальний набір монет на честь захисників і захисниць України

НБУ
Всі монети для захисників України зібрані в одному наборі від НБУ / НБУ

Національний банк України випустив спеціальний набір пам’ятних монет, у якому зібрані всі обігові монети номіналом 10 гривень, присвячені різним родам військ Збройних Сил України. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

У День Збройних Сил України Національний банк випустив спеціальний набір пам’ятних обігових монет номіналом 10 гривень, присвячених усім родам військ та силам Збройних Сил України. До комплекту увійшли монети, що раніше були присвячені окремим підрозділам: Сухопутним військам, Повітряним силам, Військово-морським силам, Десантно-штурмовим військам, Військам зв’язку та кібербезпеки, Силам територіальної оборони, Силам спеціальних операцій, Медичним силам, Силам логістики, Силам безпілотних систем, Силам підтримки та іншим структурним підрозділам.

Комплект став символом подяки та поваги до тих, хто щодня захищає країну на землі, у небі та на морі, забезпечуючи безпеку мільйонів українців. Як наголошують у НБУ, це не просто метал, а викарбувана шана тим, хто робить усе можливе й неможливе заради держави.

"Усім, хто щодня боронить нашу країну від ворога, захищає на землі, у небі й на морі. Усім, хто, жертвуючи власним здоров’ям і життям, дає змогу мільйонам українців жити, працювати та обіймати найрідніших", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету "Державна служба України з надзвичайних ситуацій". Вона присвячена мужності, відданості та професіоналізму українських рятувальників, які щодня рятують життя та протистоять стихіям і наслідкам війни.

Автор:
Ольга Опенько