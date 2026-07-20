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НБУ хочет отменить тарифное ограничение для банков на межбанковском рынке наличных

НБУ хочет отменить тарифное ограничение для банков
НБУ хочет отменить тарифное ограничение для банков / НБУ

Национальный банк Украины повторно вынес на обсуждение изменения в правила работы уполномоченных банков с запасами наличных денег. В частности, регулятор предлагает отменить отдельные тарифные ограничения на межбанковском рынке наличных денег.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Речь идет об изменениях в положение о передаче запасов наличных денег на хранение в уполномоченные банки и проведении операций с ними.

НБУ предлагает отменить норму, согласно которой уполномоченные банки на межбанковском рынке должны были соблюдать тариф за сдачу наличных банков не выше уровня, установленного Нацбанком.

В регуляторе объясняют это либерализацией тарифной политики НБУ в сфере кассового обслуживания.

Также Нацбанк частично учел предложения уполномоченных банков, поступивших в ходе предварительного обсуждения документа, начатого в июне 2026 года.

В частности, речь идет об уточнении требований к плану действий уполномоченного банка по непрерывной работе с запасами наличных денег в случае непредвиденных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций.

Соответствующие изменения содержат проект постановления правления НБУ о внесении изменений в нормативно-правовые акты по работе с уполномоченными банками. Документ был вынесен на повторное обсуждение.

Также НБУ планирует внедрить единые подходы к контролю за платежными операциями. Речь идет о мониторинге и сверке платежей, которые должны стать частью управления операционными рисками для поставщиков платежных услуг.

Автор:
Татьяна Гойденко