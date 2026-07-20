НБУ хоче скасувати тарифне обмеження для банків на міжбанківському ринку готівки

Національний банк України повторно виніс на обговорення зміни до правил роботи уповноважених банків із запасами готівки. Зокрема, регулятор пропонує скасувати окремі тарифні обмеження на міжбанківському ринку готівки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національного банку України.

Йдеться про зміни до положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними.

НБУ пропонує скасувати норму, за якою уповноважені банки на міжбанківському ринку мали дотримуватися тарифу за здавання готівки банками не вище рівня, встановленого Нацбанком.

У регуляторі пояснюють це лібералізацією тарифної політики НБУ у сфері касового обслуговування.

Також Нацбанк частково врахував пропозиції уповноважених банків, які надійшли під час попереднього обговорення документа, розпочатого в червні 2026 року.

Зокрема, йдеться про уточнення вимог до плану дій уповноваженого банку щодо безперервної роботи із запасами готівки в разі непередбачуваних обставин або надзвичайних ситуацій.

Відповідні зміни містить проєкт постанови правління НБУ про внесення змін до нормативно-правових актів з питань роботи з уповноваженими банками. Документ винесли на повторне обговорення.

Також НБУ планує запровадити єдині підходи до контролю за платіжними операціями. Йдеться про моніторинг і звірку платежів, які мають стати частиною управління операційними ризиками для надавачів платіжних послуг.