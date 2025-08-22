Не инвестируйте в компании, которые сами к вам приходят за деньгами, — Назарий Курочко

Основатель и CEO GIGAGROUP Назарий Курочко поделился одним из собственных "золотых правил" инвестирования: он не вкладывает деньги в компании, которые сами приходят с просьбой о финансировании. В то же время бизнесмен очертил ряд критериев, по которым лично выбирает проекты для инвестиций.

Об этом Курочко рассказал в эксклюзивном интервью для Delo.ua.

"Золотое правило" — не инвестировать в те компании, которые сами к тебе пришли и просят деньги, инвестировать нужно в тех, к кому ты сам достучаться не можешь", — подчеркнул Назарий Курочко.

Он добавил, что инвестировать следует, прежде всего, в те компании, которые работают в знакомой и близкой вам сфере. К примеру, если человек является экспертом в медицине и видит перспективный стартап на этапе привлечения инвестиций, именно в таком проекте логично рассматривать инвестицию.

"В целом предпринимательство в Украине — это всегда риск. Успешный предприниматель — это тот, кто рискует больше и раньше других. И о нем вспоминают именно тогда, когда он угадал, а не тогда, когда прогорел сотню раз", — объясняет CEO GIGAGROUP.

Курочко отметил, что с осторожностью относится к хайповым темам. Он привел пример бума криптовалют, когда из-за ажиотажа многие инвесторы потеряли деньги. По его мнению, не стоит вкладывать в проекты, где невозможно проверить бизнес или оказывать на него реальное влияние.

"Важно еще на старте договориться, как будете выходить из проекта, если что-то пойдет не так. Лучше вовремя зафиксировать минус и перевложить в другой проект, чем влюбиться в идею или команду и потерять все. Если у вас есть, например, $1000, распределите эту сумму между несколькими проектами и смотрите, что выстрелит", — резюмирует предприниматель.

