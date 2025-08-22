Запланована подія 2

Не інвестуйте в компанії, які самі до вас приходять за грошима, — Назарій Курочко

Інвестувати варто в компанії, які працюють у знайомій вам сфері. Фото: Андрій Ющак

Засновник та CEO GIGAGROUP Назарій Курочко поділився одним із власних "золотих правил" інвестування: він не вкладає гроші в компанії, які самі приходять із проханням про фінансування. Водночас бізнесмен окреслив низку критеріїв, за якими особисто обирає проекти для інвестицій.

Про це Курочко розповів в ексклюзивному інтерв’ю для Delo.ua.

"Золоте правило" — не інвестувати в ті компанії, які самі до тебе прийшли й просять гроші, інвестувати треба в тих, до кого ти сам достукатись не можеш", — підкреслив Назарій Курочко.

Він наголосив, що інвестувати варто насамперед у ті компанії, які працюють у знайомій і близькій вам сфері. Наприклад, якщо людина є експертом у медицині й бачить перспективний стартап на етапі залучення інвестицій, саме в такому проекті логічно розглядати інвестицію.

"Загалом підприємництво в Україні — це завжди ризик. Успішний підприємець — це той, хто ризикує більше та раніше за інших. І про нього згадують саме тоді, коли він вгадав, а не тоді, коли прогорів сотню разів", — пояснює CEO GIGAGROUP. 

Курочко зауважив, що з обережністю ставиться до хайпових тем. Він навів приклад буму криптовалют, коли через ажіотаж чимало інвесторів втратили гроші. На його думку, не варто вкладати у проєкти, де неможливо перевірити бізнес чи мати на нього реальний вплив.

"Важливо ще на старті домовитися, як будете виходити з проекту, якщо щось піде не так. Краще вчасно зафіксувати мінус і перевкласти в інший проект, ніж закохатися в ідею чи команду і втратити все. Якщо у вас є, наприклад, $1000, розподіліть цю суму між кількома проектами й дивіться, що вистрілить", — резюмує підприємець.

Більше про секрети ефективного інвестування в технологічні проекти та історію успіху GIGAGROUP читайте у повній версії інтерв’ю з засновником та CEO GIGAGROUP Назарієм Курочко для видання Delo.ua.

Автор:
Алік Сахно