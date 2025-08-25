Не просто обновление: Apple готовит настоящую революцию в дизайне iPhone

Apple готовится к масштабной презентации, которая, по слухам, изменит представление об iPhone. По данным инсайдеров, компания впервые за многие годы планирует последовательные обновления дизайна своих смартфонов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Новое поколение iPhone: от Air до сложной модели

В сентябре ожидается презентация iPhone Air, которая заменит модель Plus. Это будет ультратонкий и легкий смартфон, повторяющий успех линейки MacBook Air. Хотя он будет иметь некоторые компромиссы, как меньшее время автономной работы и только одна задняя камера, этот продукт должен стать основой для будущих инноваций.

Вместе с ним представят iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Эти модели получат обновленный дизайн задней панели и усовершенствованные камеры, а Pro-версия будет доступна в новом оранжевом цвете.

Как пишет Bloomberg, настоящая революция запланирована на 2026 год – это будет первый складной iPhone. По кодовому названию V68, он будет похож на книгу, раскрывающуюся в небольшой планшет. У этого устройства четыре камеры и Touch ID, и уже сейчас Apple работает над тем, чтобы минимизировать складку на экране.

Кроме того, в 2027 году, к 20-летию iPhone, Apple готовит "iPhone 20" с изогнутыми стеклянными краями.

Сотрудничество с Google и потери в команде ИИ

Apple ведет переговоры с Google по использованию моделей Gemini для Siri. Это решение может стать альтернативой своим разработкам Apple Foundation Models. Кроме того, эти переговоры могут повлиять на предстоящее соглашение о поисковике, которое приносит Apple миллиарды долларов.

Тем не менее, команда Apple по искусственному интеллекту переживает кадровые потери. За последние два месяца шесть ключевых сотрудников перешли к Meta. Это свидетельствует о серьезных вызовах, с которыми Apple сталкивается в конкуренции за таланты в области ИИ.

На осень также запланированы обновления Apple Watch, новые iPad Pro с процессором M5, более быстрые гарнитуры Vision Pro и новые AirPods Pro с функцией мониторинга сердечного ритма.

Кроме того, компания расширяет свой портфель услуг, повышая цены на Apple TV+ и запуская новые платные сервисы, такие как AppleCare One и будущий Health+ .

Напомним, в апреле компания Apple стала лидером по мировым продажам смартфонов с долей 19% благодаря запуску iPhone 16e и высокому спросу в таких странах, как Япония и Индия.