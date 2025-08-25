Не просто оновлення: Apple готує справжню революцію в дизайні iPhone

Apple готується до масштабної презентації, яка, за чутками, змінить уявлення про iPhone. За даними інсайдерів, компанія вперше за багато років планує послідовні оновлення дизайну своїх смартфонів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Нове покоління iPhone: від Air до складаної моделі

У вересні очікується презентація iPhone Air, що замінить модель Plus. Це буде ультратонкий та легкий смартфон, що повторить успіх лінійки MacBook Air. Хоча він буде мати деякі компроміси, як-от менший час автономної роботи та лише одна задня камера, цей продукт має стати основою для майбутніх інновацій.

Разом з ним представлять iPhone 17, 17 Pro та 17 Pro Max. Ці моделі отримають оновлений дизайн задньої панелі та вдосконалені камери, а Pro-версія буде доступна в новому помаранчевому кольорі.

Як пише Bloomberg, справжня революція запланована на 2026 рік — це буде перший складаний iPhone. За кодовою назвою V68, він буде схожий на книжку, що розкривається в невеликий планшет. Цей пристрій матиме чотири камери та Touch ID, і вже зараз Apple працює над тим, щоб мінімізувати складку на екрані.

Крім того, у 2027 році, до 20-річчя iPhone, Apple готує "iPhone 20" з вигнутими скляними краями.

Співпраця з Google та втрати в команді ШІ

Apple веде переговори з Google про використання моделей Gemini для Siri. Це рішення може стати альтернативою власним розробкам Apple Foundation Models. Крім того, ці переговори можуть вплинути на майбутню угоду про пошукову систему, яка приносить Apple мільярди доларів.

Проте, команда Apple зі штучного інтелекту переживає кадрові втрати. За останні два місяці шестеро ключових співробітників перейшли до Meta. Це свідчить про серйозні виклики, з якими Apple стикається в конкуренції за таланти в галузі ШІ.

На осінь також заплановано оновлення Apple Watch, нові iPad Pro з процесором M5, швидші гарнітури Vision Pro та нові AirPods Pro з функцією моніторингу серцевого ритму.

Крім того, компанія розширює свій портфель послуг, підвищуючи ціни на Apple TV+ та запускаючи нові платні сервіси, як-от AppleCare One та майбутній Health+.

Нагадаємо, у квітні компанія Apple вперше стала лідером по світовим продажам смартфонів з часткою 19% завдяки запуску iPhone 16e та високому попиту в таких країнах, як Японія та Індія.