"Не хочу тратить время": Трамп заявил, что не принял окончательного решения о встрече с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что еще не принял окончательного решения о предстоящей встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как пишет Delo.ua, об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме.

Трампа попросили прокомментировать информацию о прекращении подготовки ко встрече с Путиным в Будапеште.

"Нет, нет, я не хочу тратить время на встрече, я не хочу тратить время, поэтому посмотрю, что будет дальше… Я сказал: "Идите на линию, идите на линию боя, на линию фронта, отступите и идите домой, потому что у вас есть две страны, которые убивают друг друга", - ответил президент США. .

Трамп отметил, что окончательное решение о предстоящем саммите еще не принято.

Американский президент уточнил, что он не имел в виду, что его возможная встреча с Путиным будет "пустая трата времени".

"Я не говорил, что это будет пустой тратой времени. Никогда не знаешь, что может произойти. На этом фронте происходит много вещей. Мы сообщим вам об этом в течение следующих двух дней", - заявил глава Белого дома.

На вопрос журналиста, считает ли Трамп, что шанс на прекращение огня в Украине еще есть, лидер США ответил утвердительно.

О возможной встрече Путина и Трампа

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома писало, что Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время.

Корреспондент Белого дома Гаррет Хааке со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщил, что подготовку ко встрече глав США и России в Будапеште "приостановили", поскольку Трамп считает, что "обе стороны еще не готовы к переговорам, чтобы оправдать их проведение именно сейчас".

Напомним, 16 октября Трапм провел разговор с Путиным и назвал его очень продуктивным. Он сообщил о запланированных предстоящих встречах. Сначала прошли переговоры советников высокого уровня, а затем Трамп и Путин планировали встретиться лично в Будапеште.