"Не хочу марнувати час": Трамп заявив, що не ухвалив остаточного рішення щодо зустрічі з Путіним

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо майбутньої зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Як пише Delo.ua, про це він сказав під час пресконференції у Білому домі.

Трампа попросили прокоментувати інформацію щодо припинення підготовки до зустрічі з Путіним у Будапешті.

"Ні, ні, я не хочу марнувати час на зустрічі, я не хочу марнувати час, тому подивлюся, що буде далі… Я сказав: „Йдіть на лінію, йдіть на лінію бою, на лінію фронту, відступіть і йдіть додому, бо у вас є дві країни, які вбивають одна одну", - відповів президент США.

Трамп зауважив, що остаточне рішення щодо майбутнього саміту ще не прийнято.

Американський президент уточнив, що він не мав на увазі, що його можлива зустріч з Путіним буде "марнування часу".

"Я не казав, що це буде марнуванням часу. Ніколи не знаєш, що може статися. На цьому фронті відбувається багато речей. Ми повідомимо вам про це протягом наступних двох днів", - заявив очільник Білого дому.

На запитання журналіста, чи вважає Трамп, що шанс на припинення вогню в Україні ще є, лідер США відповів ствердно.

Про можливу зустріч Путіна й Трампа

Раніше агенство Reuters із посиланням на неназваного високопосадовця Білого дому писало, що Трамп не планує зустрічатися з Путіним найближчим часом.

Кореспондент Білого дому Гаррет Хааке з посиланням на джерело в адміністрації Трампа повідомив, що підготовку до зустрічі глав США та Росії у Будапешті "призупинили", оскільки Трамп вважає, що "обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз".

Нагадаємо, 16 жовтня Трапм провів розмову з Путіним і назвав її дуже продуктивною. Він повідомив про заплановані майбутні зустрічі. Спершу мали відбутися переговори радників високого рівня, а потім Трамп та Путін планували зустрітися особисто в Будапешті.