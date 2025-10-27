Небольшая компания из Аризоны провалила контракт с Украиной на $1 млрд и должна вернуть €20 млн: решение суда США

Небольшая оружейная компания OTL Firearms из Аризоны (США) в июне 2022 года получила контракт от украинского госпредприятия "Прогресс" на поставку оружия стоимостью 1 миллиард долларов. Украина перечислила 17 млн. евро авансом, но так и не получила ни одного боеприпаса. Киев отстоял свои права в американских судах, и теперь OTL Firearms должен вернуть 20 млн. евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.

По данным издания, в год, известная как "Контракт Пр-05", предусматривала поставки арсенала боеприпасов, включая 10 миллионов зенитных снарядов, 56 000 ракет "Град" , 24000 минометных снарядов и огромный запас других боеприпасов советского образца.

Несмотря на то, что "Прогресс" перечислил аванс, компания OTL Firearms, не имевшая ни экспортного опыта, ни необходимых лицензий, так и не поставила ни одного патрона.

Издание отметило, что речь идет о "скромном оружейном магазине" в "запыленном одноэтажном здании на окраине Тусона" (город на юге Аризоны), и опубликовало соответствующие кадры.

Магазин, получивший огромный контракт, выглядит "скромно". © Google Streetview

Как удалось выяснить FT, владелец OTL, 30-летний Таннер Кук и его компания обратились в "Прогресс" с предложением поставлять боеприпасы из Сербии. Позже OTL Firearms объясняла невыполнение контракта задержками с платежами, отсутствием экспортных лицензий США и блокированием поставок сербскими властями по "политическим причинам". Все эти пояснения были отклонены арбитражным судом.

Юридические последствия

В начале 2024 года арбитры вынесли решение в пользу "Прогресса" и обязали OTL Firearms вернуть всю сумму аванса (€17 млн) плюс проценты и судебные издержки, в результате чего общая задолженность превысила 20 миллионов евро.

OTL Firearms отказалась, что вынудило украинскую сторону обратиться в суд США для выполнения решения. Федеральный судья штата Аризона Розмари Маркес в прошлом месяце поддержала решение арбитража, придя к выводу, что OTL " не доставила товар по контракту ".

Напомним, Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине ракет Extended Range Attack Munition ( ERAM ) и сопутствующего оборудования общей стоимостью около 825 миллионов долларов.