Невелика компанія з Арізони провалила контракт з Україною на $1 млрд і має повернути €20 млн: рішення суду США

Невелика збройова компанія OTL Firearms з Аризони (США) у червні 2022 року отримала контракт від українського держпідприємства "Прогрес" на постачання зброї вартістю 1 мільярд доларів. Україна перерахувала 17 млн євро авансом, але так і не отримала жодного боєприпасу. Київ відстояв свої права в американських судах, і тепер OTL Firearms має повернути 20 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.

За даними видання, угода, відома як "Контракт Пр-05", передбачала постачання арсеналу боєприпасів, включаючи 10 мільйонів зенітних снарядів, 56 000 ракет "Град", 24 000 мінометних снарядів та величезний запас інших боєприпасів радянського зразка.

Попри те, що "Прогрес" перерахував аванс, компанія OTL Firearms, яка не мала ні експортного досвіду, ні необхідних ліцензій, так і не поставила жодного набою.

Видання зазначило, що йдеться про "скромний збройовий магазин" в "запиленій одноповерховій будівлі на околиці Тусона" (місто на півдні Арізони), і опублікувало відповідні кадри.

Магазин, який отримав величезний контракт, виглядає "скромно". © Google Streetview

Як вдалося з'ясувати FT, власник OTL, 30-річний Таннер Кук, та його компанія звернулися до "Прогресу" з пропозицією постачати боєприпаси із Сербії. Пізніше OTL Firearms пояснювала невиконання контракту затримками з платежами, відсутністю експортних ліцензій США та блокуванням поставок сербською владою з "політичних причин". Всі ці пояснення були відхилені арбітражним судом.

Юридичні наслідки

На початку 2024 року арбітри винесли рішення на користь "Прогресу" та зобов'язали OTL Firearms повернути всю суму авансу (€17 млн) плюс відсотки та судові витрати, внаслідок чого загальна заборгованість перевищила 20 мільйонів євро.

OTL Firearms відмовилася, що змусило українську сторону звернутися до суду США для виконання рішення. Федеральний суддя штату Аризона Розмарі Маркес минулого місяця підтримала рішення арбітражу, дійшовши висновку, що OTL "не доставила товар за контрактом".

Нагадаємо, Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) та супутнього обладнання загальною вартістю близько 825 мільйонів доларів.