Недвижимость, авто, земельные участки: на продажу выставлены активы 11 банков-банкротов майже на 300 млн грн

На этой неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на продажу через систему "Prozorro.Продажи" активы 11 банки-банкротов. Общая начальная цена всех лотов составляет 295,4 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФО.

Среди выставленных активов:

права требования по кредитам – на сумму 197,9 млн грн;

недвижимое имущество, земельные участки и другое имущество - на сумму 96,6 млн грн;

дебиторская задолженность - на сумму 0,9 млн грн;

ценные бумаги - на сумму 0,05 млн грн.

С молотка уйдут активы таких банков:

АО "МР Банк" – на общую сумму 78,3 млн грн, из которых почти за 73 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам, за 5,3 млн грн – объекты недвижимого имущества и другие основные средства;

Средства, вырученные от реализации этих активов, будут направлены на погашение задолженности перед кредиторами банков.

Напомним, 3 сентября в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион, на котором единственным пулом продадут права требования по кредитам и дебиторскую задолженность сразу восьми банков-банкротов.