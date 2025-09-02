Нерухомість, авто, земельні ділянки: на продаж виставлено активи 11 банків-банкрутів майже на 300 млн грн

Цього тижня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставив на продаж через систему "Prozorro.Продажі" активи 11 банкі-банкрутів. Загальна початкова ціна всіх лотів становить 295,4 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Серед виставлених активів:

права вимоги за кредитами — на суму 197,9 млн грн;

нерухоме майно, земельні ділянки та інше майно — на суму 96,6 млн грн;

дебіторська заборгованість — на суму 0,9 млн грн;

цінні папери — на суму 0,05 млн грн.

З молотка підуть активи таких банків:

АТ "МР Банк" – на загальну суму 78,3 млн грн, з яких майже за 73 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, за 5,3 млн грн – об’єкти нерухомого майна та інші основні засоби;

– на загальну суму 78,3 млн грн, з яких майже за 73 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, за 5,3 млн грн – об’єкти нерухомого майна та інші основні засоби; АТ "Комінвестбанк" – із початковою ціною 58,5 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, транспортні засоби та інші основні засоби;

– із початковою ціною 58,5 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, транспортні засоби та інші основні засоби; АТ "Банк Форвард" – за стартовою ціною 50,4 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами;

– за стартовою ціною 50,4 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами; АТ "Мегабанк" – на загальну суму 42,2 млн грн, з яких за 41 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, за 1,1 млн грн – об’єкти нерухомого майна, транспортний засіб та інші основні засоби, за 0,07 млн грн – дебіторську заборгованість перед банком та за 0,05 млн грн – цінні папери;

– на загальну суму 42,2 млн грн, з яких за 41 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, за 1,1 млн грн – об’єкти нерухомого майна, транспортний засіб та інші основні засоби, за 0,07 млн грн – дебіторську заборгованість перед банком та за 0,05 млн грн – цінні папери; ПАТ "Промінвестбанк" – на загальну суму 34,4 млн грн. Із них із початковою ціною 19,1 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами та за 15,3 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, транспортний засіб та інші основні засоби. Крім того, за 0,03 млн грн торгуватиметься дебіторська заборгованість перед банком;

– на загальну суму 34,4 млн грн. Із них із початковою ціною 19,1 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами та за 15,3 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, транспортний засіб та інші основні засоби. Крім того, за 0,03 млн грн торгуватиметься дебіторська заборгованість перед банком; ПАТ "КСГ Банк" – на загальну суму 15,2 млн грн, з яких майже за 11,6 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, за 2,8 млн грн – об’єкти нерухомого майна та інші основні засоби та за 0,8 млн грн – дебіторську заборгованість перед банком;

– на загальну суму 15,2 млн грн, з яких майже за 11,6 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, за 2,8 млн грн – об’єкти нерухомого майна та інші основні засоби та за 0,8 млн грн – дебіторську заборгованість перед банком; АТ "Укрбудінвестбанк" – на загальну суму 12,2 млн грн, з яких за 10,3 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби, за 1,9 млн грн – права вимоги за кредитами та за 0,02 млн грн – дебіторську заборгованість перед банком;

– на загальну суму 12,2 млн грн, з яких за 10,3 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби, за 1,9 млн грн – права вимоги за кредитами та за 0,02 млн грн – дебіторську заборгованість перед банком; АТ "Банк Січ" – на загальну суму 2,8 млн грн, з яких за 2,5 млн грн на продаж виставлено основні засоби, за 0,2 млн грн – права вимоги за кредитами та за 0,006 млн грн – дебіторську заборгованість перед банком;

– на загальну суму 2,8 млн грн, з яких за 2,5 млн грн на продаж виставлено основні засоби, за 0,2 млн грн – права вимоги за кредитами та за 0,006 млн грн – дебіторську заборгованість перед банком; АТ "АКБ Конкорд" – на загальну суму 1 млн грн, з яких за 0,7 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, за 0,3 млн грн - транспортний засіб та за 0,006 млн грн – дебіторську заборгованість перед банком;

– на загальну суму 1 млн грн, з яких за 0,7 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, за 0,3 млн грн - транспортний засіб та за 0,006 млн грн – дебіторську заборгованість перед банком; АТ "Дельта Банк" – із початковою ціною 0,5 млн грн на продаж виставлено основні засоби;

– із початковою ціною 0,5 млн грн на продаж виставлено основні засоби; АТ "Айбокс Банк"– за стартовою ціною 0,008 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами.

Кошти, отримані від реалізації цих активів, будуть спрямовані на погашення заборгованості перед кредиторами банків.

Нагадаємо, 3 вересня у системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон, на якому єдиним пулом продадуть права вимоги за кредитами та дебіторську заборгованість одразу восьми банків-банкрутів.