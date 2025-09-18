Запланована подія 2

Нефть дешевеет на фоне избытка предложения на рынке и опасений относительно падения экономике США

нефть, добыча
Цены на нефть падают. / Freepik

Цены на нефть упали после решения Федеральной резервной системы США понизить процентные ставки. Обычно такая политика стимулирует экономический рост и, соответственно, спрос на нефть. Однако на этот раз рынки сосредоточились на двух ключевых факторах: опасениях о падении экономики США и избытке предложения на рынке нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent упали на $0,13, или 0,19%, до $67,82 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на $0,18 или 0,28% до $63,87. Эти цифры свидетельствуют о том, что рынок принял решение ФРС не как стимул, а как сигнал о возможных проблемах.

В среду ФРС снизила учетную ставку на 0,25 процентных пункта. Однако, как отмечает Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova, рынки уже учли это понижение.

Даже если экономика США будет демонстрировать слабость, главный вызов для нефтяного рынка – это дисбаланс между спросом и предложением. Клаудио Галимберти, главный экономист и глобальный директор по анализу рынка Rystad Energy, отметил, что снижение ставок со стороны ФРС свидетельствует о том, что политики больше озабочены безработицей, чем инфляцией.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), запасы сырой нефти на прошлой неделе резко сократились, поскольку чистый импорт упал до рекордно низкого уровня, а экспорт подскочил почти до двухлетнего максимума.

Однако, несмотря на это, запасы дистиллятов (к которым относится дизельное топливо) выросли на 4 миллиона баррелей, в то время как рынок ожидал роста всего на 1 миллион баррелей. Такое увеличение стало сигналом слабого спроса в США – крупнейшего потребителя нефти в мире, что явилось дополнительным фактором давления на цены нефти.

Напомним, вчера цена на нефть стабилизировалась после трехдневного роста, поскольку трейдеры оценивают последствия атак Украины на нефтяную инфраструктуру России.  

Автор:
Татьяна Ковальчук