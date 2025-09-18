Нафта дешевшає на тлі надлишку пропозиції на ринку та побоювань щодо падіння економіки США

Ціни на нафту впали після рішення Федеральної резервної системи США знизити процентні ставки. Зазвичай, така політика стимулює економічне зростання і, відповідно, попит на нафту. Однак цього разу ринки зосередилися на двох ключових факторах: побоюваннях щодо падіння економіки США та надлишку пропозиції на ринку нафти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent впали на $0,13, або 0,19%, до $67,82 за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на $0,18, або 0,28%, до $63,87. Ці цифри свідчать про те, що ринок сприйняв рішення ФРС не як стимул, а як сигнал про можливі проблеми.

У середу ФРС знизила облікову ставку на 0,25 процентного пункту. Проте, як зазначає Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova, ринки вже врахували це зниження.

Навіть якщо економіка США буде демонструвати слабкість, головний виклик для нафтового ринку — це дисбаланс між попитом і пропозицією. Клаудіо Галімберті, головний економіст і глобальний директор з аналізу ринку Rystad Energy, зауважив, що зниження ставок з боку ФРС свідчить про те, що політики більше стурбовані безробіттям, ніж інфляцією.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), запаси сирої нафти минулого тижня різко скоротилися, оскільки чистий імпорт впав до рекордно низького рівня, а експорт підскочив майже до дворічного максимуму.

Проте, незважаючи на це, запаси дистилятів (до яких належить дизельне паливо) зросли на 4 мільйони барелів, тоді як ринок очікував зростання лише на 1 мільйон барелів. Таке збільшення стало сигналом слабкого попиту в США — найбільшого споживача нафти у світі, що стало додатковим фактором тиску на ціни нафти.

Нагадаємо, вчора ціни на нафту стабілізувалася після триденного зростання, оскільки трейдери оцінюють наслідки атак України на нафтову інфраструктуру Росії.