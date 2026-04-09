Нефть дорожает из-за нестабильного перемирия в Персидском заливе

Цены на нефть Brent и WTI выросли в четверг на фоне сомнений по поводу хрупкого двухнедельного перемирия на Ближнем Востоке. Инвесторы опасаются, что поставка энергии через Ормузский пролив будет оставаться ограниченной, несмотря на договоренности о прекращении огня.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Цены на нефть выросли

Цены на нефть возобновились после падения в предыдущую сессию.

Brent подорожала на 2,18 доллара (2,3%) до 96,93 доллара за баррель.

WTI в США выросла на 3 доллара (3,18%) до 97,41 доллара за баррель.

Оба сорта упали ниже 100 долларов за баррель раньше этой недели, причем WTI зафиксировала самый большой спад с апреля 2020 года.

Причины роста и геополитический контекст

Рост цен связан с опасениями по поставкам нефти через Ормузский пролив, ключевой водный путь, обеспечивающий около 20% глобального объема нефти и газа от производителей Персидского залива – Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта и Катара.

Израиль продолжает атаки на Ливан, а Иран считает переговоры о постоянном мирном договоре "необоснованными".

Судовладельцы нуждаются в ясности об условиях перемирия перед возобновлением транзита. Иран издал карты безопасных маршрутов вокруг мин в координации с революционной гвардией.

Логистические сложности, страхи по безопасности и повышенные страховые премии ограничивают поставки на ближайшие две недели.

Региональные нефтяные объекты остаются под угрозой: Иран атаковал трубопровод в Саудовской Аравии, а Кувейт, Бахрейн и ОАЭ сообщали об атаках ракетами и дронами.

На этом фоне Goldman Sachs снизил прогноз цен на Brent и WTI на второй квартал 2026 года до 90 и 87 долларов за баррель соответственно (ранее ожидали 99 и 91 доллар за баррель).

Напомним, после заявления президента США Дональда Трампа о перемирии с Ираном нефтяные рынки отреагировали почти сразу. По состоянию на 16:30 8 апреля с начала торгов нефть марки Brent подешевела на $18,7 за баррель или на 16,54% до $91,2 за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate упала в цене на $20,31 или на 17,98% до $92,64 за баррель.