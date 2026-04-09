Нафта дорожчає через нестабільне перемир’я в Перській затоці

Ціни на нафту Brent та WTI зросли в четвер на тлі сумнівів щодо крихкого двотижневого перемир’я на Близькому Сході. Інвестори побоюються, що постачання енергії через Ормузьку протоку залишатиметься обмеженим, незважаючи на домовленості про припинення вогню.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ціни на нафту зросли

Ціни на нафту відновилися після падіння в попередню сесію.

Brent подорожчала на 2,18 долара (2,3%) до 96,93 долара за барель.

WTI у США зросла на 3 долари (3,18%) до 97,41 долара за барель.

Обидва сорти впали нижче 100 доларів за барель раніше цього тижня, причому WTI зафіксувала найбільший спад з квітня 2020 року.

Причини росту та геополітичний контекст

Зростання цін пов’язане з побоюваннями щодо постачання нафти через Ормузьку протоку, ключовий водний шлях, що забезпечує близько 20% глобального обсягу нафти та газу від виробників Перської затоки - Іраку, Саудівської Аравії, Кувейту та Катару.

Ізраїль продовжує атаки на Ліван, а Іран вважає переговори про постійний мирний договір "необґрунтованими".

Судновласники потребують ясності щодо умов перемир’я перед відновленням транзиту. Іран видав карти безпечних маршрутів навколо мін у координації з Революційною гвардією.

Логістичні складнощі, страхи за безпеку та підвищені страхові премії обмежують поставки на найближчі два тижні.

Регіональні нафтові об’єкти залишаються під загрозою: Іран атакував трубопровід у Саудівській Аравії, а Кувейт, Бахрейн та ОАЕ повідомляли про атаки ракетами та дронами.

На цьому тлі Goldman Sachs знизив прогноз цін на Brent та WTI на другий квартал 2026 року до 90 та 87 доларів за барель відповідно (раніше очікували 99 та 91 долар за барель).

Нагадаємо, після заяви президента США Дональда Трампа про перемир'я з Іраном нафтові ринки відреагували майже одразу. Станом на 16:30 8 квітня від початку торгів нафта марки Brent здешевшала на $18,7 за барель або на 16,54% до $91,2 за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate впала в ціні на $20,31 або на 17,98% до $92,64 за барель.