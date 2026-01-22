Нефть дорожает на фоне заявлений Трампа о Гренландии: как на цену влияет геополитика

В четверг, 22 января, цены на нефть продемонстрировали уверенный рост, реагируя на неожиданные заявления из Трампа по Гренландии и технические сбои на месторождениях в Казахстане.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Влияние геополитики

Главным событием стало ослабление напряженности вокруг Гренландии. Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность мирного соглашения по этой территории, фактически исключив сценарий силового конфликта с Данией. По мнению экспертов, такой шаг спасает мир от новой торговой войны, что оказывает положительное влияние на глобальный спрос нефти.

В то же время, градус напряжения вокруг Ирана остается высоким. Трамп предостерег Тегеран от возобновления ядерной программы, оставив за собой право на решительные шаги. Эти "иранские качели" традиционно держат цены в тонусе.

Казахстанский блекаут и прогноз

В Казахстане из-за проблем с электричеством остановились гигантские месторождения "Тенгиз" и "Королев". Эта пауза в добыче мгновенно отозвалась на биржах:

нефть марки Brent подорожала до 65,33 доллара за баррель;

американская WTI поднялась до 60,75 доллара.

Дополнительным стимулом стал новый отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Аналитики пересмотрели свои ожидания на 2026 год в сторону роста спроса, намекающего на постепенное исчезновение излишка нефти на рынке.

Что сдерживает цены?

Единственным фактором, не дающим ценам "взлететь в космос", остаются запасы в США. По данным Американского института нефти (API), запасы сырья выросли более чем на 3 миллиона баррелей в неделю. Как отмечают аналитики, именно это перенасыщение рынка пока сдерживает аппетиты трейдеров.

Напомним, 21 января цены на нефть зафиксировали заметное падение : стоимость эталонной марки Brent снизилась до 64 долларов за баррель, а американская West Texas Intermediate (WTI) опустилась ниже отметки 60 долларов. Глобальные рынки негативно отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию.