Нафта дорожчає на тлі заяв Трампа про Гренландію: як на ціну впливає геополітика

У четвер, 22 січня, ціни на нафту продемонстрували впевнене зростання, реагуючи на несподівані заяви з Трампа щодо Гренландії та технічні збої на родовищах у Казахстані.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Вплив геополітики

Головною подією стало послаблення напруженості навколо Гренландії. Президент США Дональд Трамп натякнув на можливість мирної угоди щодо цієї території, фактично виключивши сценарій силового конфлікту з Данією. На думку експертів, такий крок рятує світ від нової торговельної війни, що позитивно впливає на глобальний попит нафти.

Водночас градус напруги навколо Ірану залишається високим. Трамп застеріг Тегеран від відновлення ядерної програми, залишивши за собою право на рішучі кроки. Ці "іранські гойдалки" традиційно тримають ціни в тонусі.

Казахстанський блекаут та прогноз

У Казахстані через проблеми з електрикою зупинилися гігантські родовища "Тенгіз" і "Корольов". Ця пауза у видобутку миттєво відгукнулася на біржах:

нафта марки Brent подорожчала до 65,33 долара за барель;

американська WTI піднялася до 60,75 долара.

Додатковим стимулом став свіжий звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Аналітики переглянули свої очікування на 2026 рік у бік зростання попиту, що натякає на поступове зникнення надлишку нафти на ринку.

Що стримує ціни?

Єдиним фактором, що не дає цінам "злетіти в космос", залишаються запаси в США. За даними Американського інституту нафти (API), запаси сировини зросли більш ніж на 3 мільйони барелів за тиждень. Як зазначають аналітики, саме це перенасичення ринку поки що стримує апетити трейдерів.

Нагадаємо, 21 січня ціни на нафту зафіксували помітне падіння: вартість еталонної марки Brent знизилася до 64 доларів за барель, а американська West Texas Intermediate (WTI) опустилася нижче позначки 60 доларів. Глобальні ринки негативно відреагували на наміри президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.