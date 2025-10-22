Нефть дорожает: рынок реагирует на торговые переговоры США

Цены на нефть 22 октября выросли примерно на 2%. Это произошло благодаря ожиданиям положительного развития торговых переговоров между США, Китаем и Индией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Торговое соглашение с Индией

Ключевым фактором роста стала информация о приближении к завершению долгожданного торгового соглашения между США и Индией.

Аналитик MUFG Суджин Ким отметил, что цены на нефть выросли после сообщений, что США и Индия близки к завершению торгового соглашения, которое может привести к постепенному сокращению Индией импорта российской сырой нефти, что потенциально может повысить спрос на другие марки.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в планах Индии ограничить закупки нефти у России. Согласно сообщению индийской газеты Mint, сделка может снизить тарифы США на индийский импорт с 50 до 15-16%.

Переговоры США с Китаем

Инвесторы внимательно следят за развитием торговых переговоров между США и Китаем, должностные лица которых должны встретиться на этой неделе в Малайзии.

Хотя президент Трамп ранее выражал надежду на заключение "справедливого торгового соглашения" с главой Китая Си Цзиньпином, он впоследствии усилил неопределенность, заявив, что их запланированная встреча в Южной Корее на следующей неделе может не состояться.

Падение запасов в США

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказало потенциальное падение запасов сырья в Соединенных Штатах.

По данным источников на рынке, ссылающихся на Американский институт нефти (API), на прошлой неделе в США снизились запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов. Официальные данные Управления энергетической информации США (EIA) ожидаются позже.

Напомним, во вторник цены на нефть продлили падение второй день подряд. Это происходит на фоне усиления опасений рынка относительно излишка предложения и рисков спроса, вызванных напряженностью между США и Китаем – двумя крупнейшими мировыми потребителями нефти.