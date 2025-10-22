Нафта дорожчає: ринок реагує на торговельні переговори США

Ціни на нафту 22 жовтня зросли приблизно на 2%. Це сталося завдяки очікуванням на позитивний розвиток торговельних переговорів між США, Китаєм та Індією.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Торговельна угода з Індією

Ключовим фактором зростання стала інформація про наближення до завершення довгоочікуваної торговельної угоди між США та Індією.

Аналітик MUFG Суджин Кім зазначив, що ціни на нафту зросли після повідомлень, що США та Індія близькі до завершення торговельної угоди, яка може призвести до поступового скорочення Індією імпорту російської сирої нафти, це потенційно може підвищити попит на інші марки.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його у планах Індії обмежити закупівлі нафти у Росії. Згідно з повідомленням індійської газети Mint, угода може знизити тарифи США на індійський імпорт з 50% до 15-16%.

Переговори США з Китаєм

Інвестори також уважно стежать за розвитком торговельних переговорів між США та Китаєм, посадовці яких мають зустрітися цього тижня в Малайзії.

Хоча президент Трамп раніше висловлював сподівання на укладення "справедливої торговельної угоди" з головою Китаю Сі Цзіньпіном, він згодом посилив невизначеність, заявивши, що їхня запланована зустріч у Південній Кореї наступного тижня може не відбутися.

Падіння запасів у США

Додаткову підтримку цінам на нафту надало потенційне падіння запасів сировини у Сполучених Штатах.

За даними джерел на ринку, які посилаються на Американський інститут нафти (API), минулого тижня у США знизилися запаси сирої нафти, бензину та дистилятів. Офіційні дані Управління енергетичної інформації США (EIA) очікуються пізніше.

Нагадаємо, у вівторок ціни на нафту продовжили падіння другий день поспіль. Це відбувається на тлі посилення побоювань ринку щодо надлишку пропозиції та ризиків для попиту, спричинених напруженістю між США та Китаєм – двома найбільшими світовими споживачами нафти.