Нефть марки Brent подешевела на фоне военных учений Ирана и переговоров с США

Цена на нефть марки Brent снизилась. / Depositphotos

Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,47% до 68,33 доллара за баррель. На рынок влияют военные учения Ирана в Ормузском проливе – ключевом маршруте для экспорта нефти по Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейту и Ираку – и начало ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном в Женеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Факторы воздействия

"Настроения рынка тесно связаны с тоном и прогрессом этих переговоров... поддерживая геополитическую премию за риск в ценах", – сказал Сугандха Сачдева, основатель исследовательской фирмы SS WealthStreet.

Параллельно с военными маневрами начинаются переговоры в Женеве. Президент США Дональд Трамп подтвердил косвенное участие в процессе, отметив, что Тегеран заинтересован в заключении соглашения.

На объем торгов также повлияло закрытие рынков в Китае, Южной Корее и Сингапуре из-за празднования Нового года по лунному календарю. Специалисты отмечают, что текущее ценообразование большее зависит от внешнеполитического фона, чем от баланса потребления.

"Цены на нефть, вероятно, будут оставаться волатильными, с резкими двусторонними колебаниями, обусловленными дипломатическими сигналами, а не сугубо фундаментальными показателями спроса и предложения", – добавил Сачдева.

Прогнозы и стратегия ОПЕК+

Согласно данным Citi, в случае сохранения цены в диапазоне 65–70 долларов за баррель из-за ограничения поставок из РФ, ОПЕК+ может задействовать резервные мощности. В планах – увеличение добычи с апреля для обеспечения летнего пикового спроса.

"Наш базовый сценарий состоит в том, что соглашения между Ираном и Россией и Украиной состоятся до лета этого года или в течение него, что будет способствовать снижению цен на Brent до 60-62 долларов за баррель", – заявили в Citi.

Эксперты ожидают, что разрядка напряженности приведет к стабилизации рынка и постепенному снижению стоимости сырья в среднесрочной перспективе.

Напомним, 16 февраля цены на нефть почти не изменились. Инвесторы взвешивают последствия второго раунда переговоров США и Ирана по ядерной программе Тегерана и возможное увеличение поставок от ОПЕК+.

Автор:
Татьяна Ковальчук