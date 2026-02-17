Нафта марки Brent подешевшала на тлі військових навчань Ірану та переговорів зі США

Ціна на нафту марки Brent знизилася на 0,47% до 68,33 долара за барель. На ринок впливають військові навчання Ірану в Ормузькій протоці – ключовому маршруті для експорту нафти Саудівською Аравією, ОАЕ, Кувейтом та Іраком – та початок ядерних переговорів між Тегераном і Вашингтоном у Женеві.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Фактори впливу

"Настрої ринку тісно пов’язані з тоном та прогресом цих переговорів... підтримуючи геополітичну премію за ризик у цінах", – сказав Сугандха Сачдева, засновник дослідницької фірми SS WealthStreet.

Паралельно з військовими маневрами розпочинаються переговори в Женеві. Президент США Дональд Трамп підтвердив непряму участь у процесі, зазначивши, що Тегеран зацікавлений в укладенні угоди.

На обсяги торгів також вплинуло закриття ринків у Китаї, Південній Кореї та Сінгапурі через святкування Нового року за місячним календарем. Фахівці зазначають, що поточне ціноутворення більше залежить від зовнішньополітичного фону, ніж від балансу споживання.

"Ціни на нафту, ймовірно, залишатимуться волатильними, з різкими двосторонніми коливаннями, зумовленими дипломатичними сигналами, а не суто фундаментальними показниками попиту та пропозиції", – додав Сачдева.

Прогнози та стратегія ОПЕК+

Згідно з даними Citi, у разі збереження ціни в діапазоні 65–70 доларів за барель через обмеження постачання з РФ, ОПЕК+ може задіяти резервні потужності. У планах — збільшення видобутку з квітня для забезпечення літнього пікового попиту.

"Наш базовий сценарій полягає в тому, що угоди між Іраном та Росією та Україною відбудуться до літа цього року або протягом нього, що сприятиме зниженню цін на Brent до 60-62 доларів за барель", – заявили в Citi.

Експерти очікують, що розрядка напруженості призведе до стабілізації ринку та поступового зниження вартості сировини у середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, 16 лютого ціни на нафту майже не змінилися. Інвестори зважують наслідки другого раунду переговорів США та Ірану щодо ядерної програми Тегерана та можливе збільшення поставок від ОПЕК+.