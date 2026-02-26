Нефть по 70 долларов: цены растут из-за напряженности между США и Ираном

В четверг, 26 февраля, нефть немного подорожала, пока мир ожидает результатов важных переговоров между США и Ираном. Рынок надеется, что дипломатам удастся остановить войну на Ближнем Востоке, поскольку боевые действия могут сорвать регулярные поставки топлива.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на эталонную нефть Brent выросли до отметки 71,06 доллара за баррель, прибавив около 0,3%. Американская нефть WTI также подорожала, достигнув уровня 65,58 доллара.

Аналитик компании Fujitomi Securities Тошитака Тадзава отмечает, что рынок сейчас полностью сосредоточен на избежании вооруженного противостояния.

По его словам, даже кратковременный конфликт может мгновенно подбросить цену WTI выше 70 долларов, хотя впоследствии котировки, вероятно, вернутся в привычный диапазон.

Длительные боевые действия несут значительно большую угрозу, поскольку Иран является третьим по величине производителем в рамках ОПЕК.

Дипломатическое давление

По данным Reuters, сегодня в Женеве должен пройти третий раунд переговоров с участием американских посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Вашингтон уже развернул дополнительные силы в регионе, пытаясь вынудить Тегеран пересмотреть свою ядерную программу.

На этом фоне Саудовская Аравия начала внедрять план экстренного увеличения добычи и экспорта. Эр-Рияд стремится застраховать рынок на случай, если вероятные удары США по иранской территории парализуют судоходство в регионе.

Позиция ОПЕК+

Альянс ОПЕК+ уже рассматривает возможность увеличения добычи на 137 тысяч баррелей в сутки в апреле. Такое решение готовится как ответ на летний пиковый спрос и рост цен, спровоцированное напряженностью между Вашингтоном и Тегераном.

Однако стремительное подорожание сырья тормозится внутренними данными из Соединенных Штатов. Согласно отчету Управления энергетической информации, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на впечатляющие 16 миллионов баррелей.

Это самый большой прирост за последние три года, который значительно превысил ожидания рынка и удерживает цены от неконтролируемого взлета.

Напомним, в начале февраля российские экспортеры нефти начали предлагать индийским НПЗ значительно большие скидки, пытаясь сорвать договоренности между премьером Моди и президентом Трампом о полном отказе Индии от энергоресурсов из РФ.