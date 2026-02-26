Нафта по 70 доларів: ціни зростають через напруженість між США та Іраном

У четвер, 26 лютого, нафта трохи подорожчала, поки світ чекає на результати важливих переговорів між США та Іраном. Ринок сподівається, що дипломатам вдасться зупинити війну на Близькому Сході, адже бойові дії можуть зірвати регулярні поставки палива.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф’ючерси на еталонну нафту Brent зросли до позначки 71,06 долара за барель, додавши близько 0,3%. Американська нафта WTI також подорожчала, досягнувши рівня 65,58 долара.

Аналітик компанії Fujitomi Securities Тошітака Тадзава зауважує, що ринок зараз повністю зосереджений на уникненні збройного протистояння.

За його словами, навіть короткочасний конфлікт може миттєво підкинути ціну WTI вище 70 доларів, хоча згодом котирування ймовірно повернуться до звичного діапазону.

Тривалі бойові дії несуть значно більшу загрозу, оскільки Іран є третім за величиною виробником у межах ОПЕК.

Дипломатичний тиск

За даними Reuters, сьогодні у Женеві має відбутися третій раунд переговорів за участі американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Вашингтон уже розгорнув додаткові сили в регіоні, намагаючись змусити Тегеран переглянути свою ядерну програму.

На цьому фоні Саудівська Аравія почала впроваджувати план екстреного збільшення видобутку та експорту. Ер-Ріяд прагне застрахувати ринок на випадок, якщо ймовірні удари США по іранській території паралізують судноплавство в регіоні.

Позиція ОПЕК+

Альянс ОПЕК+ уже розглядає можливість збільшення видобутку на 137 тисяч барелів на добу у квітні. Таке рішення готується як відповідь на піковий літній попит та зростання цін, спровоковане напруженістю між Вашингтоном і Тегераном.

Проте стрімке подорожчання сировини наразі гальмується внутрішніми даними зі Сполучених Штатів. Згідно зі звітом Управління енергетичної інформації, запаси нафти в США за минулий тиждень зросли на вражаючі 16 мільйонів барелів.

Це найбільший приріст за останні три роки, який значно перевищив очікування ринку та наразі утримує ціни від неконтрольованого злету.

Нагадаємо, на початку лютого російські експортери нафти почали пропонувати індійським НПЗ значно більші знижки, намагаючись зірвати домовленості між прем’єром Моді та президентом Трампом щодо повної відмови Індії від енергоресурсів із РФ.