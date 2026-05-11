Нефть стремительно подорожала: рынок реагирует на комментарии Трампа об Иране

Цены на нефть выросли после заявления президента Дональда Трампа, который назвал ответ Ирана на предложения США "неприемлемым". Рынок опасается дефицита поставок из-за блокирования Ормузского пролива.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,16 доллара, достигнув отметки 105,45 доллара за баррель. В то же время, американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 4,38 доллара и торговалась по 99,80 доллара за баррель.

Этот рост произошел после того, как на прошлой неделе оба контракта потеряли около 6% стоимости из-за ожиданий скорейшего завершения 10-недельного конфликта в регионе.

Влияние геополитики на рыночные котировки

Аналитики отмечают, что в настоящее время нефтяной рынок полностью зависит от политических заголовков. Цены резко колеблются в зависимости от каждого комментария или официального предупреждения Вашингтона и Тегерана.

Основным фокусом для рыночных аналитиков на этой неделе станет визит Дональда Трампа в Пекин.

Ожидается, что в среду он обсудит иранский вопрос с главой КНР Си Цзиньпином. Существует надежда, что Китай использует свое влияние на Иран для достижения всеобъемлющего прекращения огня и разблокирования торговых путей в Ормузском проливе.

Дефицит ресурсов и риски для судоходства

Генеральный директор компании Saudi Aramco Амин Насер подчеркнул серьезность ситуации, отметив, что за последние два месяца мировой рынок потерял около 1 миллиарда баррелей нефти.

По его словам, даже в случае возобновления поставок энергетическим рынкам потребуется значительное время для стабилизации.

Текущая ситуация заставляет перевозчиков предпринимать экстремальные меры безопасности. Данные мониторинга судоходства Kpler свидетельствуют, что на прошлой неделе танкеры выходили из Ормузского пролива с отключенными системами отслеживания.

Прогнозы стоимости энергоносителей

Эксперты ING предполагают, что даже если острая фаза кризиса истечет до конца 2026 года, геополитическая премия за риск будет оставаться заложенной в цене. Постоянная угроза новых сбоев в логистике и истощение мировых запасов будет поддерживать стоимость нефти на высоком уровне.

По прогнозам аналитиков, цена Brent будет оставаться выше 90 долларов за баррель в течение 2026 года. В 2027 году ожидается незначительное снижение до уровня 80–85 долларов за баррель, поскольку рынок будет постепенно восстанавливать запасы на фоне стабилизации спроса.

Напомним, мировой рынок нефти лихорадит из-за противостояния США и Ирана, непосредственно влияющего на украинские стелы АЗС. Несмотря на напряженную ситуацию в Ормузском проливе, украинские водители получили временную передышку: цены на бензин, дизель и автогаз демонстрируют падение. Однако аналитики предупреждают, что это затишье может быть обманчивым, а тренд по удешевлению — краткосрочным.