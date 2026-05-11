Нафта стрімко подорожчала: ринок реагує на коментарі Трампа про Іран

Ціни на нафту зросли після заяви президента Дональда Трампа, який назвав відповідь Ірану на пропозиції США “неприйнятною”. Ринок побоюється дефіциту поставок через блокування Ормузької протоки.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 4,16 долара, сягнувши позначки 105,45 долара за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 4,38 долара і торгувалася по 99,80 долара за барель.

Це зростання відбулося після того, як минулого тижня обидва контракти втратили близько 6% вартості через очікування швидкого завершення 10-тижневого конфлікту в регіоні.

Вплив геополітики на ринкові котирування

Аналітики зазначають, що зараз нафтовий ринок повністю залежить від політичних заголовків. Ціни різко коливаються залежно від кожного коментаря чи офіційного попередження з боку Вашингтона та Тегерана.

Основним фокусом для ринкових аналітиків на цьому тижні стане візит Дональда Трампа до Пекіна.

Очікується, що в середу він обговорить іранське питання з главою КНР Сі Цзіньпіном. Існує сподівання, що Китай використає свій вплив на Іран для досягнення всеохопного припинення вогню та розблокування торговельних шляхів в Ормузькій протоці.

Дефіцит ресурсів та ризики для судноплавства

Генеральний директор компанії Saudi Aramco Амін Насер підкреслив серйозність ситуації, зазначивши, що за останні два місяці світовий ринок втратив близько 1 мільярда барелів нафти.

За його словами, навіть у разі відновлення поставок енергетичним ринкам знадобиться значний час для стабілізації.

Поточна ситуація змушує перевізників вдаватися до екстремальних заходів безпеки. Дані моніторингу судноплавства Kpler свідчать, що минулого тижня танкери виходили з Ормузької протоки з вимкненими системами відстеження.

Прогнози вартості енергоносіїв

Експерти ING припускають, що навіть якщо гостра фаза кризи мине до кінця 2026 року, геополітична премія за ризик залишатиметься закладеною в ціни. Постійна загроза нових збоїв у логістиці та виснаження світових запасів підтримуватимуть вартість нафти на високому рівні.

За прогнозами аналітиків, ціна Brent залишатиметься вище 90 доларів за барель упродовж 2026 року. У 2027 році очікується незначне зниження до рівня 80–85 доларів за барель, оскільки ринок поступово відновлюватиме запаси на тлі стабілізації попиту.

Нагадаємо, світовий ринок нафти лихоманить через протистояння США та Ірану, що безпосередньо впливає на українські стели АЗС. Попри напружену ситуацію в Ормузькій протоці, українські водії отримали тимчасовий передих: ціни на бензин, дизель та автогаз демонструють падіння. Проте аналітики попереджають, що це затишшя може бути оманливим, а тренд на здешевлення — короткостроковим.