Нелегальный импорт: ЭВА обратилась к правительству из-за 75 тысяч запрещенных газовых котлов

котел
ЭВА обратилась к правительству из-за 75 тысяч нелегальных котлов

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) обратилась к премьер-министру Юлии Свириденко с требованием усилить контроль за ввозом неэнергоэффективных газовых котлов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ЕБА.

С августа 2022 года в Украине запрещен ввод в обращение газовых котлов, не отвечающих требованиям экодизайна (технические регламенты №804 и №1184). Однако, по данным Комитета бытовой электротехники ЭВА, в 2025 году объем реализации такого оборудования составил 75 тысяч единиц в год .

Энергетические потери

Ассоциация подчеркивает, что распространение запрещенного оборудования приводит к негативным последствиям для добросовестного бизнеса, государственного бюджета и энергетической безопасности Украины. В частности:

  • 580 м³ газа – столько переплачивает и теряет собственник только одного неэнергоэффективного котла каждый год.
  • 435 млн м³ газа — общие потери страны в течение 10 лет эксплуатации котлов, ввезенных только за один 2025 год.

В то же время в ЭВА отметили и первые успехи контролирующих органов: с осени прошлого года Госпродпотребслужба и таможня начали массово разворачивать на границе крупные партии котлов. Это оборудование признали опасным для потребителей и нарушающим экологические стандарты

Ассоциация также обратила внимание, что соответствующая продукция включена в Секторальный план государственного рыночного надзора и контроля на 2026 год и выразила надежду на дальнейшее системное внимание государственных органов к этой проблеме для полного прекращения ввоза и распространения запрещенных неэнергоэффективных котлов в Украине.

Напомним, чтобы обеспечить теплом школы, больницы и жилые дома, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных посла (НКРЭКУ) приняла решение максимально упростить жизнь тем, кто устанавливает современные блочно-модульные котельные .

Автор:
Татьяна Бессараб