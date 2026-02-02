Нелегальний імпорт: ЕВА звернулася до уряду через 75 тисяч заборонених газових котлів

Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) звернулася до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко з вимогою посилити контроль за ввезенням неенергоефективних газових котлів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ЄБА.

З серпня 2022 року в Україні заборонено введення в обіг газових котлів, що не відповідають вимогам екодизайну (технічні регламенти №804 та №1184). Проте, за даними Комітету побутової електротехніки ЕВА, у 2025 році обсяг реалізації такого обладнання сягнув 75 тисяч одиниць на рік.

Енергетичні втрати

Асоціація підкреслює, що поширення забороненого обладнання призводить до негативних наслідків для добросовісного бізнесу, державного бюджету та енергетичної безпеки України. Зокрема:

— стільки переплачує та втрачає власник лише одного неенергоефективного котла щороку. 435 млн м³ газу — загальні втрати країни протягом 10 років експлуатації котлів, які були ввезені лише за один 2025 рік.

Водночас в ЕВА відзначили й перші успіхи контролюючих органів: з осені минулого року Держпродспоживслужба та митниця почали масово розвертати на кордоні великі партії котлів. Це обладнання визнали небезпечним для споживачів та таким, що порушує екологічні стандарти

Асоціація також звернула увагу, що відповідна продукція включена до Секторального плану державного ринкового нагляду та контролю на 2026 рік та висловила сподівання на подальшу системну увагу державних органів до цієї проблеми для повного припинення ввезення й розповсюдження заборонених неенергоефективних котлів в Україні.

Нагадаємо, щоб забезпечити теплом школи, лікарні та житлові будинки, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послу (НКРЕКП) ухвалила рішення максимально спростити життя тим, хто встановлює сучасні блочно-модульні котельні.