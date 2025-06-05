Немецкая HHLA станет основным владельцем терминала Eurobridge на Закарпатье

Немецкая логистическая компания Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) приобрела контрольный пакет акций мультимодального терминала Eurobridge в Закарпатье. Соглашение еще требует одобрения антимонопольных органов Украины.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании HHLA.

Указано, что терминал будет эксплуатироваться под названием HHLA Eurobridge Batiovo как совместное предприятие HHLA International GmbH и украинской инвестиционной компании Fortior Capital LLC.

HHLA приобретет 60% акций и продолжит развитие терминала вместе со своей дочерней железнодорожной компанией METRANS. Соглашение все еще нуждается в одобрении украинскими антимонопольными органами.

Что известно о терминале Eurobridge

Терминал находится в Батево, Закарпатская область, вблизи границы с ЕС на пересечении международных железнодорожных коридоров и имеет доступ как к широкому пути (1520 мм), так и к европейскому (1435 мм).

На первом этапе расширения терминал сможет обрабатывать около 100 тыс. рублей. TEU в год и предназначена для перевалки контейнеров, зерна и других генеральных грузов. При необходимости мощности могут быть расширены.

О компании Hamburger Hafen und Logistik AG

В настоящее время 50,1% акций HHLA принадлежат судоходному гиганту Mediterranean Shipping Company (MSC). Компания имеет 900 морских судов и доставляет 27 млн TEU в 520 портов по всему миру ежегодно.

С 2001 года HHLA управляет Контейнерным терминалом Одесса (КТО), который до начала полномасштабной войны в Украине обрабатывал наибольший объем контейнеров среди контейнерных терминалов Украины и имел 35-40% рынка.

Напомним, швейцарская компания Medlog SA, логистическое подразделение одного из крупнейших контейнерных операторов мира – Mediterranean Shipping Company (MSC), официально вышла на украинский рынок. В мае компания приобрела 50% долю в украинском операторе интермодальной логистики N'UNIT и 25% в трансграничном терминале "Мостиска".