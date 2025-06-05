Німецька HHLA стане основним власником терміналу Eurobridge на Закарпатті

Німецька логістична компанія Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) придбала контрольний пакет акцій мультимодального термінала Eurobridge на Закарпатті. Угода ще потребує схвалення антимонопольних органів України.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії HHLA.

Вказано, що термінал буде експлуатуватися під назвою "HHLA Eurobridge Batiovo" як спільне підприємство HHLA International GmbH та української інвестиційної компанії Fortior Capital LLC.

HHLA придбає 60% акцій та продовжить розвиток терміналу разом зі своєю залізничною дочірньою компанією METRANS. Угода все ще потребує схвалення українськими антимонопольними органами.

Що відомо про термінал Eurobridge

Термінал знаходиться в Батьово, Закарпатська область, поблизу кордону з ЄС на перетині міжнародних залізничних коридорів і має доступ як до широкої колії (1520 мм), так і до європейської (1435 мм).

На першому етапі розширення термінал зможе обробляти близько 100 тис. TEU на рік і призначений для перевалки контейнерів, зерна та інших генеральних вантажів. У разі потреби потужності можуть бути розширені.

Про компанію Hamburger Hafen und Logistik AG

Наразі 50,1% акцій HHLA належать судноплавному гіганту Mediterranean Shipping Company (MSC). Компанія має 900 морських суден і доставляє 27 млн TEU до 520 портів по всьому світу щорічно.

З 2001 року HHLA керує "Контейнерним терміналом Одеса" ("КTO"), який до початку повномасштабної війни в Україні обробляв найбільший обсяг контейнерів серед контейнерних терміналів України і мав 35-40% ринку.

Нагадаємо, швейцарська компанія Medlog SA, логістичний підрозділ одного з найбільших контейнерних операторів світу — Mediterranean Shipping Company (MSC), офіційно вийшла на український ринок. У травні компанія придбала 50% частку в українському операторі інтермодальної логістики N’UNIT та 25% у транскордонному терміналі "Мостиська".