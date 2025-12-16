- Категория
Немецкий MAN готовит инвестиции и локализацию производства в Украине: что известно
Украина подписала Меморандум о взаимопонимании с ведущей германской машиностроительной компанией MAN Truck & Bus SE. Документ определяет ключевые направления сотрудничества, направленные на восстановление страны, развитие украинской промышленности и привлечение инвестиций.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .
Подписание прошло 15 декабря на полях Восьмого Берлинского экономического форума. Свои подписи под Меморандумом поставили Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и член правления по продажам и клиентскому сервису MAN Truck & Bus SE Фридрих Бауманн.
Что предполагает документ:
- развитие производства и снабжение колесной техники на базе решений MAN;
- расширение участия украинских производителей в цепях поставок MAN, в частности в сфере металлургии, машиностроения и ИТ;
- поддержку восстановления и развития сектора автомобильного общественного транспорта;
- взаимодействие в сферах инноваций и современных транспортных решений;
- проработка возможностей прямых и косвенных инвестиций в Украину.
Отдельное внимание в документе уделено локализации производства и интеграции украинских предприятий в глобальные цепи поставок MAN.
Сотрудничество предусматривает интеграцию украинских компаний в производственные процессы MAN, организацию специализированных презентаций по демонстрации потенциала украинских поставщиков, а также развитие кооперации в производстве автобусов и сервисном обслуживании.
Реализация конкретных инициатив будет осуществляться на основе отдельных договоренностей, приложений и дорожных карт.
О MAN Truck & Bus SE
MAN Truck & Bus SE — это немецкая компания, которая является одним из ведущих мировых производителей коммерческих автомобилей, в частности:
- Грузовых автомобилей (тягачей, самосвалов, специализированных машин);
- автобусов (городских, междугородных и туристических);
- дизельных и газовых двигателей;
- Компоненты для этих видов транспорта.
Она является дочерней компанией автомобильного концерна Traton Group, который, в свою очередь, принадлежит Volkswagen Group.
Компания MAN известна своей историей инноваций в машиностроении и активной деятельностью в области разработки экологических транспортных решений.
Также 15 декабря Министерство экономики Украины и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) подписали Декларацию о намерениях поддержки реформ рынка труда в рамках вновь созданной программы JobConnect.