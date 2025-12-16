Запланована подія 2

Немецкий MAN готовит инвестиции и локализацию производства в Украине: что известно

Свои подписи под Меморандумом поставили Министр экономики Алексей Соболев и представитель MAN Truck&Bus SE Фридрих Бауманн.
Свои подписи под Меморандумом поставили Министр экономики Алексей Соболев и представитель MAN Truck&Bus SE Фридрих Бауманн. / Минэкономики

Украина подписала Меморандум о взаимопонимании с ведущей германской машиностроительной компанией MAN Truck & Bus SE. Документ определяет ключевые направления сотрудничества, направленные на восстановление страны, развитие украинской промышленности и привлечение инвестиций.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Подписание прошло 15 декабря на полях Восьмого Берлинского экономического форума. Свои подписи под Меморандумом поставили Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и член правления по продажам и клиентскому сервису MAN Truck & Bus SE Фридрих Бауманн.

Что предполагает документ:

  • развитие производства и снабжение колесной техники на базе решений MAN;
  • расширение участия украинских производителей в цепях поставок MAN, в частности в сфере металлургии, машиностроения и ИТ;
  • поддержку восстановления и развития сектора автомобильного общественного транспорта;
  • взаимодействие в сферах инноваций и современных транспортных решений;
  • проработка возможностей прямых и косвенных инвестиций в Украину.

Отдельное внимание в документе уделено локализации производства и интеграции украинских предприятий в глобальные цепи поставок MAN.

Сотрудничество предусматривает интеграцию украинских компаний в производственные процессы MAN, организацию специализированных презентаций по демонстрации потенциала украинских поставщиков, а также развитие кооперации в производстве автобусов и сервисном обслуживании.

Реализация конкретных инициатив будет осуществляться на основе отдельных договоренностей, приложений и дорожных карт.

О MAN Truck & Bus SE

MAN Truck & Bus SE — это немецкая компания, которая является одним из ведущих мировых производителей коммерческих автомобилей, в частности:

  • Грузовых автомобилей (тягачей, самосвалов, специализированных машин);
  • автобусов (городских, междугородных и туристических);
  • дизельных и газовых двигателей;
  • Компоненты для этих видов транспорта.

Она является дочерней компанией автомобильного концерна Traton Group, который, в свою очередь, принадлежит Volkswagen Group.

Компания MAN известна своей историей инноваций в машиностроении и активной деятельностью в области разработки экологических транспортных решений.

Также 15 декабря Министерство экономики Украины и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) подписали Декларацию о намерениях поддержки реформ рынка труда в рамках вновь созданной программы JobConnect.

Автор:
Татьяна Бессараб