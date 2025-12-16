Запланована подія 2

Німецький MAN готує інвестиції та локалізацію виробництва в Україні: що відомо

Свої підписи під Меморандумом поставили Міністр економіки Олексій Соболєв та представник MAN Truck & Bus SE Фрідріх Бауманн.
Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння з провідною німецькою машинобудівною компанією MAN Truck & Bus SE. Документ визначає ключові напрямки співпраці, спрямовані на відбудову країни, розвиток української промисловості та залучення інвестицій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки

Підписання відбулося 15 грудня на полях Восьмого Берлінського економічного форуму. Свої підписи під Меморандумом поставили Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв та член правління з питань продажів та клієнтського сервісу MAN Truck & Bus SE Фрідріх Бауманн.  

Що передбачає документ:

  • розвиток виробництва та постачання колісної техніки на базі рішень MAN;
  • розширення участі українських виробників у ланцюгах постачання MAN, зокрема у сфері металургії, машинобудування та ІТ;
  • підтримку відбудови та розвитку сектору автомобільного громадського транспорту;
  • взаємодію у сферах інновацій та сучасних транспортних рішень;
  • опрацювання можливостей прямих і непрямих інвестицій в Україну.

Окрему увагу в документі приділено локалізації виробництва та інтеграції українських підприємств до глобальних ланцюгів постачання MAN.

Співпраця передбачає інтеграцію українських компаній у виробничі процеси MAN, організацію спеціалізованих презентацій для демонстрації потенціалу українських постачальників, а також розвиток кооперації у виробництві автобусів та сервісному обслуговуванні.  

Реалізація конкретних ініціатив здійснюватиметься на основі окремих домовленостей, додатків і дорожніх карт.

Про MAN Truck & Bus SE

MAN Truck & Bus SE — це німецька компанія, яка є одним із провідних світових виробників комерційних автомобілів, зокрема:

  • Вантажних автомобілів (тягачів, самоскидів, спеціалізованих машин);
  • Автобусів (міських, міжміських та туристичних);
  • Дизельних та газових двигунів;
  • Компонентів для цих видів транспорту.

Вона є дочірньою компанією автомобільного концерну Traton Group, який, своєю чергою, належить до Volkswagen Group.

Компанія MAN відома своєю історією інновацій у машинобудуванні та активною діяльністю у сфері розробки екологічних транспортних рішень.

Також 15 грудня Міністерство економіки України та Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) підписали Декларацію про наміри щодо підтримки реформ ринку праці в межах новоствореної програми JobConnect. 

Автор:
Тетяна Бесараб