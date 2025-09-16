Відновлення України: Південна Корея допоможе готувати операторів важкої техніки

У Сеулі Агентство відновлення України та Асоціація виробників будівельної техніки Кореї підписали меморандум, який відкриває нові можливості для швидкого та ефективного відновлення країни. Ключовим пунктом угоди є створення в Україні навчального центру для операторів важкої техніки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби

Цей центр, обладнаний сучасними симуляторами та технікою за корейськими стандартами, готуватиме фахівців для роботи на екскаваторах, бульдозерах, кранах та іншій будівельній техніці. Програми навчання будуть доступними, зокрема, для ветеранів, жінок і молоді.

Крім того, меморандум сприятиме участі корейських компаній у проєктах відбудови України, включаючи постачання техніки, реалізацію пілотних проєктів і надання консультаційної підтримки. Спільні зусилля українських і корейських фахівців будуть спрямовані на гармонізацію стандартів і впровадження інновацій у будівельній галузі.

"Україна отримує доступ до сучасних технологій, до нових програм навчання і до якісної підготовки операторів важкої техніки. Це посилює відбудову і пришвидшує відновлення громад. Натомість Республіка Корея отримує довгострокове партнерство з країною, яка реалізує найбільший процес відновлення у Європі", — зазначив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що уряд України планує залучити кредит від Південної Кореї на купівлю 20 швидкісних електропоїздів. Цей крок є частиною зусиль з модернізації залізничної інфраструктури країни.