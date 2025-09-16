Восстановление Украины: Южная Корея поможет готовить операторов тяжелой техники

В Сеуле Агентство восстановления Украины и Ассоциация производителей строительной техники Кореи подписали меморандум, открывающий новые возможности для быстрого и эффективного восстановления страны. Ключевым пунктом соглашения есть создание в Украине учебного центра для операторов тяжелой техники.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Этот центр, оборудованный современными симуляторами и техникой по корейским стандартам, готовит специалистов для работы на экскаваторах, бульдозерах, кранах и другой строительной технике. Программы обучения будут доступны, в частности, для ветеранов, женщин и молодежи.

Кроме того, меморандум будет способствовать участию корейских компаний в проектах восстановления Украины, включая поставки техники, реализацию пилотных проектов и консультационную поддержку. Совместные усилия украинских и корейских специалистов будут направлены на гармонизацию стандартов и внедрение инноваций в строительной отрасли.

"Украина получает доступ к современным технологиям, новым программам обучения и к качественной подготовке операторов тяжелой техники. Это усиливает восстановление и ускоряет восстановление общин. Зато Республика Корея получает долгосрочное партнерство со страной, которая реализует наибольший процесс восстановления в Европе", — отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что правительство Украины планирует привлечь кредит от Южной Кореи на покупку 20 скоростных электропоездов. Этот шаг является частью усилий по модернизации железнодорожной инфраструктуры страны.