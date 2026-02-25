Неофициальный труд и зарплаты в "конвертах" в ресторанах: зафиксированы сотни нарушений

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) лишь в прошлом году выявила около 400 случаев неофициального трудоустройства в ресторанной сфере.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ГНС.

Неофициальный труд в общепите

В службе подчеркивают, что теневая занятость остается одной из самых больших системных проблем рынка труда, ведь приводит к потере социальных гарантий для работников и создает неравные условия для ведения бизнеса.

В ресторанной сфере чаще всего официально оформляются администраторы, официанты и бармены. В то же время, непубличный персонал - уборщики, грузчики и охранники - нередко работает без надлежащего оформления или параллельно обслуживает нескольких работодателей.

Налоговики также фиксируют распространенную практику, когда работник, формально трудоустроенный в заведении, фактически выполняет работу в пользу другого предприятия в том же помещении. В частности, есть случаи, когда официант реализует алкоголь от имени одного физического лица-предпринимателя, а блюда — от имени другого.

Кроме того, в ГНС обращают внимание на существенную разницу между официально задекларированными зарплатами и фактическими выплатами. По результатам мониторинга, уровень оплаты труда, предлагаемый работодателями в интернет-объявлениях, часто не соответствует данным в отчетности, а значительная часть доходов выплачивается "в конвертах".

Налоговая служба проанализировала предложения заработной платы в сфере общепита и сравнила их с фактически задекларированными доходами. Анализ показал существенную разницу между уровнем оплаты труда, который работодатели указывают в открытых вакансиях и данными официальной отчетности.

В частности, работодатели предлагают официантам заработную плату в пределах 30–50 тыс. грн, поварам – от 20 до 52 тыс. грн, сушефам – в среднем около 36,5 тыс. грн. Менеджерам ресторанов доставки обещают около 33 тыс. грн, а системным администраторам в сетях заведений – от 25 до 55 тыс. грн.

В то же время в отчетности чаще всего декларируют доходы на уровне 13–19 тыс. грн, что свидетельствует о системной проблеме теневых выплат.

Вместе с тем фиксируют и положительную динамику. По итогам декабря 2025 года средняя зарплата в сфере общепита превысила 12 тыс. грн, что почти на 3 тыс. грн больше, чем годом ранее. Количество наемных работников составило почти 150 тыс. человек, а сумма начисленных доходов выросла на 300 млн грн – до 1,9 млрд грн.

Напомним, несмотря на войну, ресторанная отрасль Украины демонстрирует рост выручки, которая в 2025 году достигла 246,7 млрд грн, однако значительная часть бизнеса остается в "тени".