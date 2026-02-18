Запланована подія 2

Несмотря на войну, выручка выросла: в налоговой подсчитали средний чек в ресторанах

Леся Карнаух
Карнаух обнародовала показатели ресторанного рынка / Государственная налоговая служба Украины

Несмотря на войну, ресторанная отрасль Украины демонстрирует рост выручки, которая в 2025 году достигла 246,7 млрд грн, однако значительная часть бизнеса остается в тени.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ГНСУ Леся Карнаух.

Выручка выросла на 21,7%

По официальным данным ГНС, сфера ресторанного хозяйства сегодня объединяет более 43 тысяч субъектов, оперирующих 51 тысяч объектов.

Несмотря на вызовы войны, 2025 год стал периодом активного роста: общая выручка отрасли увеличилась на 21,7 % по сравнению с прошлым годом.

Среднедневный оборот средств в заведениях вырос с 553,8 млн грн до 675,9 млн грн, а средний чек по стране составляет 303 грн.

Прирост выручки:

  • рестораны - 26,9%;
  • закусочные - 25,9%;
  • кафе - 20,5%.

Теневые риски

Несмотря на положительную общую динамику, контролирующие органы фиксируют тревожную статистику: около 15 тысяч заведений декларируют выручку менее 50 тыс. грн в месяц.

Руководитель ГНС подчеркнула, что такая сумма объективно не способна покрыть даже базовые расходы на аренду, коммунальные услуги и зарплаты. Это свидетельствует о системном искусственном занижении доходов или неполной фискализации операций.

Среди наиболее распространенных нарушений, выявленных во время проверок в 2025 году:

  • Использование нескольких юрлиц в пределах одного заведения во избежание уплаты НДС.
  • Выдача фальшивых фискальных чеков или полное отсутствие РРО.
  • Стимулирование клиентов к расчетам наличными вне кассы.

Как отметила Карнаух, за 2025 год налоговики провели более 7,3 тысяч фактических проверок. Применены штрафы на 117,5 млн грн, выявлено 389 случаев неоформленных работников.

Напомним, в январе этого года посещаемость ресторанов резко сократилась. По сравнению с январем прошлого года количество гостей уменьшилось примерно вдвое, а если сравнивать с декабрем – на 30–40%. Об этом сообщила ресторанный консультант Ольга Насонова в интервью Delo.ua.

Автор:
Татьяна Бессараб