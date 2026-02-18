У податковій підрахували середній чек у ресторанах: попри війну, виторг зріс

Попри війну, ресторанна галузь України демонструє зростання виторгу, який у 2025 році сягнув 246,7 млрд грн, проте значна частина бізнесу залишається в “тіні”.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПСУ Леся Карнаух.

Виторг зріс на 21,7%

За офіційними даними ДПС, сфера ресторанного господарства сьогодні об’єднує понад 43 тисячі суб’єктів, які оперують 51 тисячею об’єктів.

Попри виклики війни, 2025 рік став періодом активного зростання: загальний виторг галузі збільшився на 21,7% порівняно з минулим роком.

Середньоденний обіг коштів у закладах зріс із 553,8 млн грн до 675,9 млн грн, а середній чек по країні наразі становить 303 грн.

Приріст виручки:

ресторани — 26,9%;

закусочні — 25,9%;

кафе — 20,5%.

Тіньові ризики

Попри позитивну загальну динаміку, контролюючі органи фіксують тривожну статистику: близько 15 тисяч закладів декларують виторг менше 50 тис. грн на місяць.

Очільниця ДПС наголосила, що така сума об’єктивно не здатна покрити навіть базові витрати на оренду, комунальні послуги та зарплати. Це свідчить про системне штучне заниження доходів або неповну фіскалізацію операцій.

Серед найпоширеніших порушень, виявлених під час перевірок у 2025 році:

Використання кількох юросіб у межах одного закладу для уникнення сплати ПДВ.

Видача фальшивих фіскальних чеків або повна відсутність РРО.

Стимулювання клієнтів до розрахунків готівкою поза касою.

Як зазначила Карнаух, за 2025 рік податківці провели понад 7,3 тисячі фактичних перевірок. Застосовано штрафів на 117,5 млн грн, виявили 389 випадків неоформлених працівників.

Нагадаємо, у січні цього року відвідуваність ресторанів різко скоротилася. Порівняно із січнем минулого року кількість гостей зменшилася приблизно вдвічі, а якщо порівнювати з груднем — на 30–40%. Про це повідомила ресторанна консультантка Ольга Насонова у інтерв'ю Delo.ua.