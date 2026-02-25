Запланована подія 2

Неофіційна праця і зарплати в "конвертах" в ресторанах: зафіксовано сотні порушень

Ресторан, офіціант, відвідувачка
ДПС виявила майже 400 випадків неофіційного працевлаштування у ресторанах / Freepik

Державна податкова служба України (ДПС)  лише торік виявила майже 400 випадків неофіційного працевлаштування у ресторанній сфері. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДПС.

Неофіційна праця в громадському харчуванні

У службі наголошують, що тіньова зайнятість залишається однією з найбільших системних проблем ринку праці, адже призводить до втрати соціальних гарантій для працівників і створює нерівні умови для ведення бізнесу.

У ресторанній сфері найчастіше офіційно оформлюють адміністраторів, офіціантів і барменів. Водночас непублічний персонал - прибиральники, вантажники та охоронці - нерідко працює без належного оформлення або паралельно обслуговує кількох роботодавців.

Податківці також фіксують поширену практику, коли працівник, формально працевлаштований у закладі, фактично виконує роботу на користь іншого суб’єкта господарювання в тому ж приміщенні. Зокрема, трапляються випадки, коли офіціант реалізує алкоголь від імені одного фізичної особи-підприємця, а страви — від імені іншого.

Крім того, у ДПС звертають увагу на суттєву різницю між офіційно задекларованими зарплатами та фактичними виплатами. За результатами моніторингу, рівень оплати праці, який роботодавці пропонують в інтернет-оголошеннях, часто не відповідає даним у звітності, а значна частина доходів виплачується "в конвертах".

Податкова служба проаналізувала пропозиції заробітної плати у сфері громадського харчування та порівняла їх із фактично задекларованими доходами. Аналіз показав суттєву різницю між рівнем оплати праці, який роботодавці зазначають у відкритих вакансіях, і даними офіційної звітності.

Зокрема, роботодавці пропонують офіціантам заробітну плату в межах 30–50 тис. грн, кухарям - від 20 до 52 тис. грн, су-шефам - у середньому близько 36,5 тис. грн. Менеджерам ресторанів доставки обіцяють близько 33 тис. грн, а системним адміністраторам у мережах закладів - від 25 до 55 тис. грн.

Водночас у звітності найчастіше декларують доходи на рівні 13–19 тис. грн, що свідчить про системну проблему тіньових виплат.

Разом із тим фіксують і позитивну динаміку. За підсумками грудня 2025 року середня зарплата у сфері громадського харчування перевищила 12 тис. грн, що майже на 3 тис. грн більше, ніж роком раніше. Кількість найманих працівників становила майже 150 тис. осіб, а сума нарахованих доходів зросла на 300 млн грн - до 1,9 млрд грн.

Нагадаємо, попри війну, ресторанна галузь України демонструє зростання виторгу, який у 2025 році сягнув 246,7 млрд грн, проте значна частина бізнесу залишається в "тіні". 

Автор:
Ольга Опенько