Неполный рабочий день: имеют ли работники право на налоговую социальную льготу

Украинцы, работающие на условиях неполного рабочего дня, могут существенно снизить сумму удержанного налога на доходы физических лиц. Государственная налоговая служба отмечает, что такие работники имеют полное право на налоговую социальную льготу (НСП), которая уменьшает налогооблагаемую базу начисленной зарплаты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС Украины.

Главные условия и лимиты дохода в 2026 году

ПСП применяется к месячной зарплате (или другим приравненным к ней выплатам) только от одного работодателя. Главное условие – размер дохода не должен превышать установленный предел.

Налоговики напоминают актуальные расчеты на этот год:

Предельный доход для ПСП: в 2026 году он составляет 4660 грн (прожиточный минимум на трудоспособное лицо в размере 3328 грн х 1,4 и округлен до ближайших 10 гривен).

Размер базовой льготы: на протяжении всего 2026 она составляет 1664 грн (50% от январского прожиточного минимума для трудоспособных граждан, равный 3328 грн).

Пример расчета Если заработная плата составляет 4500 грн (что меньше предельного дохода для получения льготы), то только с 2836 грн будут содержаться НДФЛ и военный сбор (4500 грн - 1664 грн).

Кто еще может воспользоваться льготой

Государственная налоговая служба также напоминает, что воспользоваться НСЛ могут следующие категории граждан:

Семьи, в которых двое и более детей в возрасте до 18 лет.

Лица с инвалидностью и родители детей с инвалидностью.

Одинокая мать или отец.

Напомним, за полгода общий фонд получил почти 1,9 трлн. грн. За первые шесть месяцев 2026 года в общий фонд госбюджета поступило 1,898 трлн. грн., из которых 541,8 млрд. грн. было привлечено в июне.