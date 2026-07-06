Неповний робочий день: чи мають працівники право на податкову соціальну пільгу

Українці, які працюють на умовах неповного робочого дня, можуть суттєво зменшити суму утриманого податку на доходи фізичних осіб. Державна податкова служба наголошує, що такі працівники мають повне право на податкову соціальну пільгу (ПСП), яка зменшує базу оподаткування нарахованої зарплати.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС України.

Головні умови та ліміти доходу у 2026 році

ПСП застосовується до місячної зарплати (або інших прирівняних до неї виплат) лише від одного роботодавця. Головна умова – розмір доходу не повинен перевищувати встановлений ліміт.

Податківці нагадують актуальні розрахунки на цей рік:

Граничний дохід для ПСП: у 2026 році він становить 4660 грн (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 3328 грн х 1,4 та округлено до найближчих 10 гривень).

Розмір базової пільги: упродовж усього 2026 року вона становить 1664 грн (50 % від січневого прожиткового мінімуму для працездатних громадян, який дорівнює 3328 грн).

Приклад розрахунку: Якщо заробітна плата становить 4500 грн (що менше граничного доходу для отримання пільги), то лише з 2836 грн будуть утримуватися ПДФО та військовий збір (4500 грн - 1664 грн).

Хто ще може скористатися пільгою

Державна податкова служба також нагадує, що скористатися ПСП можуть такі категорії громадян:

Сім’ї, в яких двоє і більше дітей до 18 років.

Особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю.

Одинокі мати чи батько.

Нагадаємо, за пів року загальний фонд отримав майже 1,9 трлн грн. За перші шість місяців 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 1,898 трлн грн, з яких 541,8 млрд грн було залучено у червні.