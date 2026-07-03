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За пів року загальний фонд отримав майже 1,9 трлн грн: хто наповнює бюджет України у 2026 році
За перші шість місяців 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 1,898 трлн грн, з яких 541,8 млрд грн було залучено у червні.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.
Структура податкових та митних надходжень за півріччя
За даними Державної казначейської служби, основними джерелами наповнення бюджету за підсумками січня-червня під контролем фіскальних органів стали:
- 318,2 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;
- 204,9 млрд грн – ПДФО та військовий збір;
- 186,4 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
- 160 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 279,5 млрд грн, відшкодовано – 119,5 млрд грн);
- 152,4 млрд грн – акцизний податок;
- 46,6 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку;
- 31 млрд грн – ввізне та вивізне мито;
- 26,6 млрд грн – рентна плата за користування надрами.
Надходження у червні
Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:
- 60,2 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
- 37,4 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
- 36,5 млрд грн – дивідендів та частини чистого прибутку;
- 28,8 млрд грн – акцизного податку;
- 27,2 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 48,4 млрд грн, відшкодовано – 21,2 млрд грн);
- 6,7 млрд грн – рентної плати за користування надрами;
- 6 млрд грн – ввізного та вивізного мита;
- 5,6 млрд грн – податку на прибуток підприємств.
Ключовим фактором стійкості держбюджету залишається зовнішнє фінансування. За перше півріччя 2026 року Україна отримала 569,6 млрд грн у вигляді міжнародної грантової допомоги.
Характерно, що більша частина цієї суми — 319,7 млрд грн — надійшла саме у червні.
Також вагомим внутрішнім джерелом став Національний банк України, який у квітні-травні перерахував до скарбниці 146,1 млрд грн своєї частини прибутку після підтвердження річного аудиту.
Нагадаємо, у квітні 2026 року загальний фонд державного бюджету отримав 302,6 млрд грн. Державна податкова служба виконала план на 104,2 %, забезпечивши додаткові 3,8 млрд грн, а митна служба – на 101 %, що принесло понад план 0,8 млрд грн.