За пів року загальний фонд отримав майже 1,9 трлн грн: хто наповнює бюджет України у 2026 році

За перші шість місяців 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 1,898 трлн грн, з яких 541,8 млрд грн було залучено у червні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

Структура податкових та митних надходжень за півріччя

За даними Державної казначейської служби, основними джерелами наповнення бюджету за підсумками січня-червня під контролем фіскальних органів стали:

318,2 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;

204,9 млрд грн – ПДФО та військовий збір;

186,4 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

160 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 279,5 млрд грн, відшкодовано – 119,5 млрд грн);

152,4 млрд грн – акцизний податок;

46,6 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку;

31 млрд грн – ввізне та вивізне мито;

26,6 млрд грн – рентна плата за користування надрами.

Надходження у червні

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

60,2 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

37,4 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

36,5 млрд грн – дивідендів та частини чистого прибутку;

28,8 млрд грн – акцизного податку;

27,2 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 48,4 млрд грн, відшкодовано – 21,2 млрд грн);

6,7 млрд грн – рентної плати за користування надрами;

6 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

5,6 млрд грн – податку на прибуток підприємств.

Ключовим фактором стійкості держбюджету залишається зовнішнє фінансування. За перше півріччя 2026 року Україна отримала 569,6 млрд грн у вигляді міжнародної грантової допомоги.

Характерно, що більша частина цієї суми — 319,7 млрд грн — надійшла саме у червні.

Також вагомим внутрішнім джерелом став Національний банк України, який у квітні-травні перерахував до скарбниці 146,1 млрд грн своєї частини прибутку після підтвердження річного аудиту.

Нагадаємо, у квітні 2026 року загальний фонд державного бюджету отримав 302,6 млрд грн. Державна податкова служба виконала план на 104,2 %, забезпечивши додаткові 3,8 млрд грн, а митна служба – на 101 %, що принесло понад план 0,8 млрд грн.