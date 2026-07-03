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За пол года общий фонд получил почти 1,9 трлн грн: кто наполняет бюджет Украины в 2026 году

гривны
В октябре на пенсионные выплаты направлено 68,5 млрд. гривен. / Shutterstock

За первые шесть месяцев 2026 года в общий фонд госбюджета поступило 1,898 трлн грн, из которых 541,8 млрд грн было привлечено в июне.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Структура налоговых и таможенных поступлений за полугодие

По оперативным данным Государственной казначейской службы, основными источниками наполнения бюджета по итогам января-июня под контролем фискальных органов стали:

  • 318,2 млрд грн – НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 204,9 млрд грн – НДФЛ и военный сбор;
  • 186,4 млрд грн – налог на прибыль предприятий;
  • 160 млрд грн – НДС с производимых в Украине товаров (собрано 279,5 млрд грн, возмещено – 119,5 млрд грн);
  • 152,4 млрд грн – акцизный налог;
  • 46,6 млрд грн – дивиденды и часть чистой прибыли;
  • 31 млрд грн – ввозная и вывозная пошлина;
  • 26,6 млрд грн – рентная плата за пользование недрами.
Фото 2 — За пол года общий фонд получил почти 1,9 трлн грн: кто наполняет бюджет Украины в 2026 году

Поступления в июне

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

  • 60,2 млрд грн – налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 37,4 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 36,5 млрд грн – дивидендов и части чистой прибыли;
  • 28,8 млрд грн – акцизного налога;
  • 27,2 млрд грн – налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 48,4 млрд грн, возмещено – 21,2 млрд грн);
  • 6,7 млрд грн – рентной платы за пользование недрами;
  • 6 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины;
  • 5,6 млрд грн – налог на прибыль предприятий.
Фото 3 — За пол года общий фонд получил почти 1,9 трлн грн: кто наполняет бюджет Украины в 2026 году

Ключевым фактором устойчивости госбюджета остается внешнее финансирование. За первое полугодие 2026 года Украина получила 569,6 млрд грн в виде международной грантовой помощи.

Характерно, что большая часть этой суммы – 319,7 млрд грн – поступила именно в июне.

Также весомым внутренним источником стал Национальный банк Украины, который в апреле-мае перечислил в казну 146,1 млрд грн своей части прибыли после подтверждения годового аудита.

Напомним, в апреле 2026 года общий фонд государственного бюджета получил 302,6 млрд грн Государственная налоговая служба выполнила план на 104,2%, обеспечив дополнительные 3,8 млрд грн, а таможенная служба – на 101%, что принесло более 0,8 млрд грн.

Автор:
Татьяна Бессараб