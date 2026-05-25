Несырьевой экспорт Украины вырос до 6,25 млрд грн: какая продукция самая популярная за границей

гривны
В октябре на пенсионные выплаты направлено 68,5 млрд. гривен. / Shutterstock

В январе-апреле 2026 г. украинские производители несырьевых товаров при поддержке Экспортно-кредитного агентства Украины (ЭКА) реализовали за рубеж продукции на 6,25 млрд грн. Основным покупателем выступила Германия, а главной экспортной отраслью явилось производство мебели, что обеспечило стабильный приток валюты в страну.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Поддержка несырьевого экспорта через финансовые продукты агентства осуществляется внутри государственной политики развития производителей под брендом "Сделано в Украине".

За первые четыре месяца года Эка поддержало 26 соглашений для 23 предприятий-экспортеров. Общая сумма банковских кредитов, выданные финансовыми учреждениями на выполнение этих контрактов и застрахованные в агентстве, составила 15 млн грн.

В региональном разрезе наибольший объем поддержанного экспорта обеспечили предприятия Хмельницкой области с показателем 4,61 млрд. грн. В тройку лидеров также вошли Львовская область, реализовавшая продукции на 500 млн грн, и Черниговская область с результатом 420 млн грн.

Основными странами-импортерами продукции украинских производителей, застрахованной в ЭКА, стали:

  • Германия - 1,2 млрд грн;
  • Польша - 678,5 млн грн;
  • Венгрия - 677,7 млн грн.

В отраслевой структуре несырьевого экспорта наибольшую долю заняли следующие направления производства:

  • мебель - 4,6 млрд грн;
  • металлические двери и окна - 281,83 млн грн;
  • изделия из проволоки, цепи и пружины - 142,72 млн грн;
  • обои - 137,59 млн грн;
  • гофрированная бумага, картон и бумажная тара - 130,84 млн грн.

Деятельность Экспортно-кредитного агентства Украины направлена на расширение несырьевого экспорта, развитие внутренних производственных мощностей и привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.

Напомним, за первые три месяца 2026 года ЭКА обеспечило поддержку экспортных контрактов общей стоимостью 6,14 млрд. грн. За указанный период было застраховано 17 кредитов и поддержано 25 соглашений для 21 украинского экспортера.

Автор:
Татьяна Ковальчук