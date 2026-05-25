Несировинний експорт України зріс до 6,25 млрд грн: яка продукція найпопулярніша за кордоном

гривні
З початку 2026 року держава підтримала 6,25 млрд грн несировинного експорту / Shutterstock

У січні-квітні 2026 року українські виробники несировинних товарів за підтримки Експортно-кредитного агентства України (ЕКА) реалізували за кордон продукції на 6,25 млрд грн. Основним покупцем виступила Німеччина, а головною експортною галуззю стало виробництво меблів, що забезпечило стабільний приплив валюти в країну.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Підтримка несировинного експорту через фінансові продукти агентства здійснюється в межах державної політики розвитку виробників під брендом "Зроблено в Україні".

За перші чотири місяці року Ека підтримало 26 угод для 23 підприємств-експортерів. Загальна сума банківських кредитів, які були видані фінансовими установами на виконання цих контрактів та застраховані в агентстві, становила 15 млн грн.

У регіональному розрізі найбільший обсяг підтриманого експорту забезпечили підприємства Хмельницької області з показником 4,61 млрд грн. До трійки лідерів також увійшли Львівська область, яка реалізувала продукції на 500 млн грн, та Чернігівська область із результатом 420 млн грн.

Основними країнами-імпортерами продукції українських виробників, застрахованої в ЕКА, стали:

  • Німеччина — 1,2 млрд грн; 
  • Польща — 678,5 млн грн; 
  • Угорщина — 677,7 млн грн.

У галузевій структурі несировинного експорту найбільшу частку зайняли такі напрямки виробництва:

  • меблі — 4,6 млрд грн; 
  • металеві двері та вікна — 281,83 млн грн; 
  • вироби з дроту, ланцюги та пружини — 142,72 млн грн; 
  • шпалери — 137,59 млн грн; 
  • гофрований папір, картон і паперова тара — 130,84 млн грн.

Діяльність Експортно-кредитного агентства України спрямована на розширення несировинного експорту, розвиток внутрішніх виробничих потужностей та залучення інвестицій у реальний сектор економіки.

Нагадаємо, за перші три місяці 2026 року ЕКА забезпечило підтримку експортних контрактів загальною вартістю 6,14 млрд грн. За вказаний період було застраховано 17 кредитів та підтримано 25 угод для 21 українського експортера. 

Автор:
Тетяна Ковальчук