Нет желающих. Аукцион по продаже "Укрнефтепродукта" провалился
Фонд государственного имущества Украины затруднился провести аукцион по продаже государственного пакета акций АО "Укрнефтепродукт", запланированный на 15 октября 2025 года. Аукцион не состоялся из-за отсутствия участников.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Prozorro.Продажи".
Объект продажи – пакет акций, составляющий 50% + 1 акция уставного капитала АО "Укрнефтепродукт" (61 088 246 акций).
Стартовая цена составила 37,7 млн. грн. без НДС. Аукцион планировался в виде трехраундового английского аукциона.
Объект находится в Киеве на бульваре Верховной Рады, 34, рядом с автомобильной дорогой Е95, торгово-развлекательными центрами, супермаркетами, отделениями банков, школами и остановками общественного транспорта.
АО "Укрнефтепродукт" – это акционерное общество, занимающееся предоставлением в аренду и эксплуатацией собственного или арендованного недвижимого имущества, а также оптовой торговлей топливом и транспортной обработкой грузов.
Напомним, о том, что "Укрнефтепродукт" выставляется на аукцион, Delo.ua сообщало еще в начале октября.