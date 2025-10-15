Немає бажаючих. Аукціон з продажу "Укрнафтопродукту" провалився

Фонд державного майна України не зміг провести аукціон з продажу державного пакета акцій АТ "Укрнафтопродукт", запланований на 15 жовтня 2025 року. Аукціон не відбувся через відсутність учасників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Prozorro.Продажі".

Об'єкт продажу – пакет акцій, що складає 50% + 1 акція статутного капіталу АТ "Укрнафтопродукт" (61 088 246 акцій).

Стартова ціна становила 37,7 млн грн без ПДВ. Аукціон планувався у формі трираундового англійського аукціону.

Об'єкт розташований у Києві на бульварі Верховної Ради, 34, поруч із автомобільною дорогою Е95, торгово-розважальними центрами, супермаркетами, відділеннями банків, школами та зупинками громадського транспорту.

АТ "Укрнафтопродукт" – це акціонерне товариство, яке займається наданням в оренду та експлуатацією власного чи орендованого нерухомого майна, а також оптовою торгівлею паливом та транспортним обробленням вантажів.

Нагадаємо, про те, що "Укрнафтопродукт" виставляється на аукціон, Delo.ua повідомляло ще на початку жовтня.