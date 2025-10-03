ФДМУ назвав п’ять топових об'єктів, які приватизували з початку 2025 року: скільки заробили

Станом на кінець 3 кварталу 2025 року фінансовий результат Фонду державного майна України перевищив 7,7 млрд гривень – це рекордний показник за аналогічний період за всі роки діяльності відомства.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що 4,676 млрд грн надійшли від приватизації (з них 2,498 млрд грн – від санкційних активів), 254,02 млн грн – сплата ПДВ від приватизації,1,804 млрд грн – від реалізації санкційних активів (перераховано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, 728,3 млн грн – надходження від оренди державного майна, 238,11 млн грн – частина чистого прибутку державних підприємств і дивіденди.

У відомстві підкреслюють, що такий фінансовий результат за дев’ять місяців — це рекорд для ФДМУ за всі роки діяльності.

5 топових об'єктів, які приватизували з початку 2025 року:

1. “Укрбуд” – 805 млн грн

2. Державний пакет акцій розміром 100 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Вінницяпобутхім», фінальна ціна на аукціоні склала 608,14 млн грн.

3.Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Житомирський лікеро-горілчаний завод", фінальна ціна на аукціоні — 137,50 млн грн.

4. Об’єкт незавершеного будівництва — дитяча уронефрологічна клініка на 80 ліжок ДУ "Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України", фінальна ціна на аукціоні — 111 млн грн.

5. Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Львівське спеціальне конструкторське бюро "Топаз", фінальна ціна на аукціоні — 107 млн грн.

Нагадаємо, ФДМУ протягом минулого тижня провів 8 онлайн-аукціонів приватизації у системі "Prozorro.Продажі" на загальну суму 532,02 млн грн.

Найдорожчим об’єктом минулого тижня став державний пакет акцій розміром 73,2784% у СК АТ "Завод "Квант" в місті Київ. За об'єкт змагалися 5 учасників, що зумовило зростання вартості у 2,34 раза: від стартової – 172,96 млн гривень, до переможної – 401,5 млн гривень.