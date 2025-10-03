ФГИУ назвал пять топовых объектов, которые приватизировали с начала 2025 года: сколько заработали

По состоянию на конец 3 квартала 2025 финансовый результат Фонда государственного имущества Украины превысил 7,7 млрд гривен — это рекордный показатель за аналогичный период за все годы деятельности ведомства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что 4,676 млрд грн поступило от приватизации (из них 2,498 млрд грн – от санкционных активов), 254,02 млн грн – уплата НДС от приватизации, 1,804 млрд грн – от реализации санкционных активов (перечислено в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, 728,3 млн грн – поступления от аренды государственного имущества, 238,11 млн. грн. – часть чистой прибыли государственных и дивиденды.

В ведомстве подчеркивают, что такой финансовый результат за девять месяцев это рекорд для ФГИУ за все годы деятельности.

5 топовых объектов, приватизированных с начала 2025 года:

1. " В крбуд " 805 млн грн

2. Государственный пакет акций размером 100% уставного капитала частного акционерного общества « Винницабытхим», финальная цена на аукционе составила 608,14 млн грн .

3.Единый имущественный комплекс государственного предприятия " Житомирский ликероводочный завод ", финальная цена на аукционе - 137,50 млн грн .

4. Объект незавершенного строительства – детская уронефрологическая клиника на 80 коек ГУ "Институт урологии имени академика О.Ф. Возианова НАМН Украины", финальная цена на аукционе - 111 млн грн .

5. Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Львовское специальное конструкторское бюро " Топаз ", финальная цена на аукционе - 107 млн грн .

Напомним, ФГИУ в течение прошлой недели провел 8 онлайн-аукционов приватизации в системе "Prozorro.Продажи" на общую сумму 532,02 млн грн.

Самым дорогим объектом на прошлой неделе стал государственный пакет акций размером 73,2784% в СК АО " Завод "Квант" в городе Киев. За объект соревновались 5 участников, что обусловило рост стоимости в 2,34 раза: от стартовой – 172,96 млн гривен, до победной – 401,5 млн гривен.